Η Ιταλία ξεκινά έρευνα για βασανιστήρια μετά την απαγωγή ακτιβιστών από τον στολίσκο για τη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις

Ιταλοί εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα μετά την κατάσχεση πλοίων του στολίσκου από το Ισραήλ που κατευθύνονταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, με καταγγελίες για κακοποίηση να έρχονται στην επιφάνεια μετά τη φυλάκιση δύο ακτιβιστών.

Το ναυτικό του Ισραήλ αναχαίτισε 22 σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud περίπου 1.000 χιλιόμετρα μακριά σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη την περασμένη εβδομάδα, ενώ έπλεαν προς τη Γάζα για να μεταφέρουν βοήθεια εκεί.

Οι περισσότεροι από τους 175 απαχθέντες ακτιβιστές αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο, δύο άνδρες – ο Ισπανο-Σουηδός πολίτης παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπουκέσεκ και ο Βραζιλιάνος πολίτης Τιάγκο Άβιλα – μεταφέρθηκαν στην ισραηλινή πόλη Ασκελόν για «ανάκριση».

«Οι ερευνητές της Ρώμης έλαβαν τρεις καταγγελίες σχετικά με την ισραηλινή επιχείρηση, δύο εκ των οποίων αφορούν τον ΆΒΙΛΑ και τον Αμπουκέσεκ, οι οποίοι επέβαιναν σε ιταλικά σκάφη», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Ιταλοί εισαγγελείς διερευνούν επίσης μια παρόμοια αναχαίτιση στολίσκου του ισραηλινού ναυτικού πέρυσι «με φερόμενα βασανιστήρια μεταξύ των ύποπτων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν», ανέφερε.

Καταγγελίες για βασανιστήρια και ξυλοδαρμούς

Ισραηλινοί στρατιώτες ξυλοκόπησαν και βασάνισαν τους διοργανωτές του στολίσκου, Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα, αφού τους απήγαγαν σε διεθνή ύδατα κοντά στην Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, δήλωσαν δικηγόροι και διπλωμάτες.

Αφού αναχαίτισε παράνομα 22 σκάφη και απήγαγε περίπου 200 ακτιβιστές εκατοντάδες μίλια από τη Γάζα, το Ισραήλ παρέδωσε την πλειοψηφία στις ελληνικές αρχές, αλλά αρνήθηκε να απελευθερώσει τον Αμπουκέσεκ και τον Άβιλα. Αντ’ αυτού, τους μετέφεραν πίσω σε μια ισραηλινή φυλακή στην έρημο, όπου οι Παλαιστίνιοι βασανίζονται συστηματικά.

Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Άβιλα σύρθηκε με το πρόσωπο προς τα κάτω στο πάτωμα και ξυλοκοπήθηκε τόσο άσχημα που λιποθύμησε δύο φορές, δήλωσαν δικηγόροι, αφού τελικά μπόρεσαν να τον επισκεφθούν το Σάββατο. Η σύζυγός του, Λάρα Σόουζα, δήλωσε σε βίντεο ότι ένας αξιωματούχος της βραζιλιάνικης πρεσβείας της είπε ότι είχε προσωρινά χάσει το φως του από τα τραύματά του, με το αριστερό του μάτι να παραμένει πρησμένο κλειστό, αλλά του αρνήθηκαν ιατρική περίθαλψη. Σε μια σύντομη επίσκεψη, όπου τον χώριζε από τον πρόξενο ένα γυάλινο παραβάν και δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα, ανέφερε πόνο σε όλο του το σώμα, ειδικά στο χέρι και τον ώμο του, και είπε ότι στρατιώτες τον απείλησαν να τον ρίξουν στη θάλασσα και να στοχεύσουν τη σύζυγό του και την δίχρονη κόρη του.

Ο Αμπουκέσεκ, ο οποίος έπλεε με σκάφος παρατήρησης και δεν σκόπευε να πάει στη Γάζα, ήταν σε «σοκ», δήλωσε η σύζυγός του Σάλι Ίσα. Αναγκάστηκε να ξαπλώσει μπρούμυτα στο πάτωμα ενός ισραηλινού πολεμικού πλοίου για δύο ημέρες, δήλωσαν οι δικηγόροι, με δεμένα τα μάτια και τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη του.

Η Ισπανία απαίτησε από το Ισραήλ να απελευθερώσει τον Αμπουκέσεκ, ο οποίος είναι Παλαιστίνιος αλλά έχει ισπανική και σουηδική υπηκοότητα. Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε ότι είχε «απαχθεί παράνομα από την κυβέρνηση Νετανιάχου».

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε αργότερα σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι η σύλληψη έγινε «εκτός της δικαιοδοσίας του Ισραήλ». «Φυσικά, πρόκειται για απαγωγή», είπε.

Η Χάνα Σμιθ, η οποία διευθύνει την επιχείρηση μέσων ενημέρωσης του Global Sumud Flotilla, δήλωσε σε ένα βίντεο ότι ο Αμπουκέσεκ είχε παλαιστινιακά έγγραφα ταυτότητας, «τοποθετώντας τον σε ένα νομικό πλαίσιο που δεν έχουμε ξαναδεί με τους συμμετέχοντες».

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα χειριστεί το ισραηλινό καθεστώς την υπόθεσή του», είπε, «μπορούν να τον δικάσουν όπως ακριβώς θα έκαναν με οποιονδήποτε Παλαιστίνιο».

Η Adalah, η δικηγορική εταιρεία που υποστηρίζει τους δύο άνδρες, δήλωσε ότι ανέφεραν ότι ανακρίθηκαν από την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet του Ισραήλ. Ο Αβίλα είπε ότι του είχαν πει ότι θα ανακρινόταν επίσης από τη Μοσάντ, με την υποψία «σύνδεσης με τρομοκρατική οργάνωση».

Την Κυριακή, και οι δύο ακτιβιστές εμφανίστηκαν στο δικαστήριο του Ασκελόν, όπου ένας δικαστής παρέτεινε την κράτησή τους κατά δύο ακόμη ημέρες.

