Αγία Βαρβάρα: Συμμορία έστηνε ενέδρες σε οδηγούς ταξί και τους λήστευε – «Με έπιασε από τον λαιμό και με απειλούσε με μαχαίρι» (Video)

Τον φόβο και τον τρόμο σκορπούσε στην Αγία Βαρβάρα 25χρονος – μέλος συμμορίας, που συνελήφθη για αλλεπάλληλες ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί. Μαζί με συνεργό του, επιτίθεντο στα θύματά τους με ιδιαίτερη βιαιότητα, απειλώντας τα με μαχαίρι, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούσαν να τα ακινητοποιήσουν από το πίσω κάθισμα, περνώντας τη ζώνη ασφαλείας γύρω από τον λαιμό τους ή ασκώντας πίεση με τα χέρια.

Σε διάστημα μόλις ενός μήνα, τουλάχιστον έξι επαγγελματίες οδηγοί έπεσαν θύματα της εν λόγω συμμορίας στην Αγία Βαρβάρα. Όπως περιγράφουν, μια φαινομενικά συνηθισμένη διαδρομή, ακόμη και μεσημεριανές ώρες, κατέληγε σε εφιαλτική εμπειρία. Οι Αρχές έχουν ήδη διαλευκάνει έξι υποθέσεις με κοινά χαρακτηριστικά, με την πρώτη να καταγράφεται στις 25 Μαρτίου, γύρω στις 20:30, στην οδό Λυκούργου.

Μιλώντας στο Live News, μια 54χρονη οδηγός ταξί περιέγραψε όσα βίωσε: «Ο ένας από πίσω με έπιασε από τον λαιμό και ο άλλος από τη θέση του συνοδηγού με απειλούσε με μαχαίρι. Ζώνη δεν μου τράβηξε εμένα. Μου είχε βάλει το χέρι του στον λαιμό. Με έσφιγγε με το χέρι του. Και με έσφιγγε με το μαχαίρι εδώ στα πλευρά. Μετά, μόλις βγήκαν από το ταξί, ναι, έφερα αντίσταση. Τους έβριζα εγώ αυτούς μήπως γυρίσουν πίσω. Τρεχάλα αυτοί και έμαθα ότι το έκαναν και σε άλλα παιδιά».

Από την ίδια γυναίκα αφαίρεσαν περίπου 180 ευρώ, ωστόσο η δράση τους συνεχίστηκε χωρίς διακοπή. Στην τρίτη επίθεση, στόχευσαν οδηγό σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της Αγίας Βαρβάρας, «μέρα-μεσημέρι», αδιαφορώντας πλήρως για την πιθανότητα να γίνουν αντιληπτοί.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Οι δράστες ακολουθούσαν σταθερά το ίδιο μοτίβο. Δύο νεαροί, περίπου 25 ετών, προσποιούνταν τους πελάτες, επιβιβάζονταν στο ταξί και φρόντιζαν να δείχνουν ήρεμοι και επικοινωνιακοί, ώστε να μην κινήσουν υποψίες. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, κατέβαλαν προκαταβολικά το κόμιστρο της διαδρομής.

Ο ένας από τους δράστες καθόταν στο πίσω κάθισμα και περνούσε τη ζώνη ασφαλείας στον λαιμό του οδηγού για να τον ακινητοποιήσει, ενώ ο δεύτερος, από τη θέση του συνοδηγού, τον απειλούσε με μαχαίρι ή ακόμη και με όπλο.

Όπως έγινε γνωστό, υπήρχαν και περιπτώσεις όπου στις επιθέσεις συμμετείχε και τρίτο άτομο.

Η συμμορία δεν περιόριζε τη δράση της σε συγκεκριμένες ώρες. Στις 19 Απριλίου, στις 10:40 το πρωί, είχαν επιτεθεί ξανά, αυτή τη φορά στην οδό Τσακάλωφ, με τρεις δράστες να αφαιρούν βίαια 250 ευρώ από οδηγό ταξί. Δύο ημέρες αργότερα, στην οδό Ματσούκα, άρπαξαν 300 ευρώ από άλλο οδηγό, ενώ την επόμενη ημέρα, στο ίδιο σημείο, αφαίρεσαν 110 ευρώ και το κινητό τηλέφωνο από το έκτο κατά σειρά θύμα τους.

Η σύλληψη του 25χρονου πραγματοποιήθηκε το πρωί της 27ης Απριλίου, όταν αστυνομικοί τον εντόπισαν στην Αγία Βαρβάρα να επιβαίνει σε ταξί. Στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία, ενώ από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι από τον Μάρτιο, μαζί με συνεργό του, έστηναν ενέδρες σε οδηγούς οδηγώντας τους σε απομονωμένα σημεία, όπου και τους λήστευαν.

Όπως έγινε γνωστό, από τις έξι επιθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 1.035 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο 26χρονος συνεργός του 25χρονου παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται από τις Αρχές.

