search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 22:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 20:53

Μητσοτάκης από Κολλέγιο Αθηνών: Τεράστια η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της εκπαίδευσης

04.05.2026 20:53
mitsotakis

«Θα ζητούσα από όλους μας να μην μετατρέψουμε την σημερινή σπουδαία γιορτή απλά σε μια μέρα νοσταλγίας για ένα ένδοξο παρελθόν. Αλλά να τη μετατρέψουμε σε μια μέρα νέων φιλόδοξων στόχων για τα επόμενα 100 χρόνια, και το τι μπορεί να σημαίνει για το κολέγιο σε αυτήν την νέα εποχή η οποία ανοίγεται μπροστά μας. Είχα την ευκαιρία να διαβάσω την σύντομη ομιλία την οποία έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 29 Μαΐου 1929, όταν βρέθηκε και με την ιδιότητα του πρωθυπουργού, χαιρέτισε την λειτουργία αυτού του καινοτόμου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τα ελληνικά δεδομένα. Και θα ήθελα πραγματικά να ξεχωρίσω μια φράση η οποία είναι η ακόλουθη: «Γνωρίζετε ότι στα ιδιωτικά ιδίως εκπαιδευτήρια, γίνεται δυνατόν όπως πραγματοποιηθούν καινοτομίες». Και το ερώτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να απευθύνουμε όλοι όσοι αγαπάμε το σχολείο. στους εαυτούς μας, είναι αν το κολέγιο σήμερα παραμένει πρωτοπόρο, τολμηρό και καινοτόμο. Και τι πρέπει να κάνει για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου η οποία διατυπώθηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Κολλεγίου Αθηνών.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε σε 4 σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό ίδρυμα το επόμενο διάστημα. «Πρώτη, δεν είναι άλλη από την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της εκπαίδευσης. Δεν νοείται το κολέγιο να μην βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της συζήτησης. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι δημόσια σχολεία ήδη βρίσκονται σε μια σύμπραξη με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε να δούμε με ποιόν τρόπο μπορούμε να αξιοποιούμε τα εργαλεία αυτά, για παράδειγμα να απλοποιούμε το έργο των καθηγητών έτσι ώστε να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην τάξη ή για να ενισχύουμε τους μαθητές με ένα τέτοιο τρόπο όμως ώστε να εξασφαλίζουμε ότι η εργασία και η δουλειά τους δεν θα γίνεται από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Θα ήθελα λοιπόν πράγματι σε αυτήν την συζήτηση για το πώς ενσωματώνουμε τη τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση το κολέγιο να βρίσκεται πραγματικά στην πρώτη γραμμή. Η δεύτερη πρόκληση αφορά την σύνθεση του ίδιου του μαθητικού σώματος και το κατά πόσο το κολέγιο εξακολουθεί να είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε άξια παιδιά ασχέτως της οικονομικής τους κατάστασης. Πόσα παιδιά τελικά μπαίνουν στο κολέγιο μέσω εξετάσεων και πόσα μέσω άλλων τρόπων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, ας μην κοροϊδευόμαστε.

Νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες το κολέγιο σε έναν βαθμό έχασε αυτή την κοινωνική διαστρωμάτωση, την οποία είχε σίγουρα την δικιά μας εποχή και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να την ξαναβρεί. Η τρίτη πρόκληση που συνδέεται σε έναν βαθμό, με την δεύτερη, αφορά τις οικονομικές δυνατότητες του κολεγίου. Οραματίζομαι, αγαπητοί Πρόεδροι, ένα κολέγιο το οποίο θα έχει ένα καταπίστευμα, τόσο ισχυρό, το οποίο θα επιτρέπει σε όποιον μαθητή, σε όποια μαθήτρια, έχει τη δυνατότητα να εισέλθει αξιοκρατικά στο σχολείο μέσα από εξετάσεις, και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα δίδακτρα, τα δίδακτρα αυτά να καλύπτονται από το καταπίστευμα.

Και η τέταρτη προτεραιότητα συνδέεται με τις προτεραιότητες των ίδιων των μαθητών μας. Πώς το σχολείο θα γίνει πραγματικά ένα σχολείο συμπεριληπτικό το οποίο θα αναγνωρίζει την διαφορετικότητα, θα σέβεται και θα αναγνωρίσει τα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις της ψυχικής υγείας, που βλέπουμε δυστυχώς να αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά και έφηβοι, και πως αυτό θα γίνει πραγματικά μια προτεραιότητα, έτσι ώστε τα παιδιά εδώ στο σχολείο πρώτα και πάνω απ’ όλα να είναι ευτυχισμένα, να περνάνε καλά. Εμείς μπορεί να τα καταφέραμε σχετικά καλά στη ζωή μας και σε έναν βαθμό αυτό το οφείλουμε και στο κολέγιο. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι υπήρχαν και κάποιοι που αποφοίτησαν από το κολέγιο με δυσάρεστες εμπειρίες, με δύσκολες εμπειρίες, οι οποίες είχαν να κάνουν με πρακτικές που την εποχή μας μπορεί να ήταν αποδεκτές, σήμερα όμως δεν μπορούνε πια να είναι αποδεκτές. Άρα η έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών μας με όλα τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να τους δώσουμε έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι και δημιουργικοί πολίτες νομίζω ότι πρέπει να είναι μια προτεραιότητα του σχολείου για τα επόμενα 100 χρόνια ή ας πούμε για τα επόμενα 10 χρόνια γιατί δεν θα είμαστε εδώ στα 200 χρόνια του κολεγίου αλλά το κολέγιο θα είναι σίγουρα εδώ» ανέφερε.

«Και θέλω πραγματικά από καρδιάς να ευχηθώ στο σχολείο το οποίο τόσο αγαπούμε να συνεχίσει αυτόν τον καινοτόμο δρόμο και κυρίως να μην φοβάται να αλλάξει» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Δημοσκόπηση Prorata: Συνεργασία Κεντροαριστεράς με Αριστερά θέλει το 30% – Ανεβαίνουν τα ποσοστά Τσίπρα και Καρυστιανού 

Opinion Poll: «Βουτιά» 1,5% για ΝΔ, ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, αύξηση και στη «δεξαμενή» Τσίπρα – Προβληματίζει η ακρίβεια και η «γκρίζα ζώνη»

Νέα πυρά Καστανίδη κατά Ανδρουλάκη, διάψευση επαφών με Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
neos-kosmos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών μετά την αιματηρή επίθεση σε βάρος 15χρονου

volley-league-men
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Volley League ανδρών: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο τάι-μπρέικ και… 2-1

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Λιμενικό: Ρυμουλκό σκάφος προσάραξε στη Μακρόνησο

eddie
ΕΛΛΑΔΑ

Η αστείρευτη δύναμη του Έντι: Από μικροπωλητής έγινε γιατρός στο Νοσοκομείου Μεσολογγίου

doukas vartholomaios – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

ryanair
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 22:15
neos-kosmos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών μετά την αιματηρή επίθεση σε βάρος 15χρονου

volley-league-men
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Volley League ανδρών: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο τάι-μπρέικ και… 2-1

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Λιμενικό: Ρυμουλκό σκάφος προσάραξε στη Μακρόνησο

1 / 3