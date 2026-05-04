Watergas Project: Open Call για εικαστικούς καλλιτέχνες από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε εικαστικούς καλλιτέχνες 18 έως 35 ετών για τη συμμετοχή τους στην ομαδική έκθεση Watergas Project, που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 29 Οκτωβρίου 2026 στο κτίριο Νέο Υδαταέριο. Από τις τελευταίες προσθήκες του παλιού εργοστασίου φωταερίου (δεκαετία 1950), το Νέο Υδαταέριο παραμένει μέχρι σήμερα ένας χώρος με έντονη υλικότητα και σχεδόν σκηνική δύναμη. Ο εξοπλισμός του είναι ακόμη εκεί και αφηγείται δεκάδες ιστορίες. Από την κάθετη γραμμή παραγωγής, το μέταλλο και τις επιφάνειες, μέχρι τις μαρτυρίες των τότε εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής του Γκαζιού, δημιουργείται ένα περιβάλλον που δεν «φιλοξενεί» απλώς έργα, αλλά τα επηρεάζει.

Οι καλλιτέχνες καλούνται να δουλέψουν πάνω σε αυτή την ένταση: να αντλήσουν από την αρχιτεκτονική και την ιστορία του χώρου, από τις πρώτες ύλες της παραγωγής, αλλά και από τα σημερινά ερωτήματα γύρω από τη βιομηχανική κληρονομιά. Από τη ζωγραφική και τη γλυπτική μέχρι το video art, τις εγκαταστάσεις, το animation και τα υβριδικά μέσα, το ζητούμενο είναι μία πρόταση που να δημιουργεί τη δική της αφήγηση του τόπου.

Η έκθεση εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που τα τελευταία χρόνια μετατρέπουν το Μουσείο σε ενεργό τόπο πολιτιστικής παραγωγής: performances, προβολές, θεατρικά έργα που γράφτηκαν για τον ίδιο τον χώρο και παρουσιάστηκαν μέσα του, ενεργοποιώντας το εργοστάσιο ως ζωντανό σκηνικό.

Το Μουσείο ως συνομιλητής και όχι απλώς ως ουδέτερο σκηνικό, συνεχίζει να ενεργοποιεί τον χώρο του μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, ανοίγοντας έναν ζωντανό διάλογο με νέους δημιουργούς και τις κοινότητες που διαμορφώνονται γύρω από την τέχνη σήμερα. Ένας τόπος όπου η βιομηχανική μνήμη μεταφράζεται σε σύγχρονη καλλιτεχνική γλώσσα.

Διαδικασία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως δύο προτάσεις έργων (εκ των οποίων θα επιλεγεί μία), πρωτότυπων ή σε εξέλιξη. Τα έργα θα επιλεγούν από επιτροπή επαγγελματιών του χώρου, με βασικό ζητούμενο τη σχέση με τον χώρο, την καθαρότητα της ιδέας και τη διάθεση για πειραματισμό.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τις:

Μαρία Φλώρου (μουσειολόγος/ Υπεύθυνη Μουσείων Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων)

Αργυρώ Μπατσή (μουσειολόγος / Υπεύθυνη δράσεων ανάπτυξης κοινού του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου)

Γεωργία Λαζάρου (Εικαστικός/ Μουσειοπαιδαγωγός στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου)

Χριστίνα Θανάσουλα (Σχεδιάστρια φωτισμών & Διδάσκουσα θεατρικού φωτισμού στο τμήμα Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου)

Γωγώ Βουδούρη (Μηχανικός ΕΜΠ/ MArch Digital Tectonics IaaC/ ΜΑ Πολιτιστική Διαχείριση – Πάντειο Πανεπιστήμιο/ Γενική Διευθύντρια Μουσείου Γαΐτη – Σίμωσι)

Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα λάβουν υποστήριξη παραγωγής έως 200€ (πλέον ΦΠΑ), ενώ τα έργα τους θα παρουσιαστούν στο κοινό και θα ενταχθούν στο επικοινωνιακό και καλλιτεχνικό δίκτυο της Τεχνόπολης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων gasmuseum.gr, cultureisathens.gr και athens-technopolis.gr, από τις 4 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου 2026. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 21 Ιουλίου 2026.

