Ηράκλειο: Η στιγμή που μαχαιρώνουν τον 57χρονο πορτιέρη – Βίντεο ντοκουμέντο

Την ανάσα κόβουν τα πλάνα από την άγρια επίθεση σε 57χρονο πορτιέρη στην Κρήτη.

Στο βίντεο φαίνονται τρεις νεαροί με καλυμμένα χαρακτηριστικά, πιστόλια-κρότου και μαχαίρι να προσεγγίζουν το μπαρ.

Ο 57χρονος και ένας συνάδελφος, βλέποντας τους πετάγονται στην είσοδο. Στην προσπάθεια του να τους απωθήσει ο 57χρονος δέχεται πλήγμα με μαχαίρι.

Στη συνέχεια πηγαίνει προς τα μέσα, αρπάζει μία ποιμενική ράβδο, ενώ ένας άλλος άνδρας αρπάζει ένα σκαμπό από το μπαρ.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε ξημερώματα του Σαββάτου (⅖). Σε βάρος των δραστών έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Θα απολογηθούν την Τετάρτη (6/5) και Πέμπη (7/5).

