Μια απρόσμενη… επίσκεψη καταγράφηκε σε βίντεο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στους Θρακομακεδόνες, όταν τέσσερα μεγαλόσωμα αγριογούρουνα, μαζί με τα μικρά τους, εμφανίστηκαν στο προαύλιο της εκκλησίας.

Τα ζώα κινούνταν ήρεμα στον χώρο, προκαλώντας περισσότερο έκπληξη και περιέργεια παρά ανησυχία στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι παρακολουθούσαν το ασυνήθιστο στιγμιότυπο να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.

Το περιστατικό δεν άργησε να κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την χρήστη που ανήρτησε το σχετικό βίντεο στο TikTok να σχολιάζει με χιούμορ:

«Έφτασαν οι πρώτοι καλεσμένοι», δίνοντας μια πιο ανάλαφρη διάσταση στο συμβάν, καθώς στον χώρο φαίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για κάποιον γάμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμφάνιση αγριογούρουνων στα βόρεια προάστια της Αττικής καταγράφεται ολοένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, με τα ζώα να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές χωρίς, στις περισσότερες περιπτώσεις, να δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

