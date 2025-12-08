Θρακομακεδόνες: Μαθητής χτυπήθηκε από ρεύμα στο σχολείο – Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο (Video)

Mία απίστευτη και εαξιρετικά σοβαρή καταγγελία έγινε από μαθητές και γονείς του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων.

Ένας μαθητής, την περασμένη Πέμπτη, όσο απίστευτο και εάν φαίνεται, χτυπήθηκε από ρεύμα και ως εκ θαύματος δεν υπέστη σοβαρότερη ζημιά.

Το συμβάν έλαβε χώρα την προηγούμενη Πέμπτη, κι όπως περιέγραψε ο ίδιος ο μαθητής, ο Φίλιππος, «είχαμε γυμναστική κι άρχισε να βρέχει.

Πήγα με δύο συμμαθητές μου κάτω από το υπόστεγο να προφυλαχθούμε κι αρχίσαμε να μιλάμε.

Εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάτι στα μαλλιά μου. Το είδα με την άκρη του ματιού μου και το έκανα στην άκρη. Αυτό τελικά ήταν γυμνό καλώδιο από το ταβάνι, που μόλις το ακούμπησα ένιωσα το ρεύμα να με διαπερνάει.

Δεν είχα ξανανιώσει κάτι τέτοιο, δεν ήταν ευχάριστο. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί να χτυπηθεί από ρεύμα στο σχολείο. Το σχολείο μας είναι σε άθλια κατάσταση με τα ηλεκτρολογικά.

Στον ηλεκτρολογικό πίνακα πέρυσι, είχαμε πρόβλημα, πέταγε σπίθες. Ο Δήμος ήρθε κι άλλαξε μόνο κάτι λάμπες.

Δόξα τω Θεώ είμαι καλά, ευτυχώς δεν πέρασε το ρεύμα στην καρδιά» είπε ο νεαρός μαθητής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ κι ο πατέρας του παιδιού, είπε ότι «μείναμε ένα 24ωρο για να διαπιστωθεί αν είχε η καρδιά του κάποιο πρόβλημα. Ευτυχώς ήταν όλα καλά. Ακολούθως πήγαμε στο ΑΤ και υποβάλαμε μήνυση κατ’ αγνώστων».

Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων είπε σχετικά: «Γενικά το σχολείο και ο διευθυντής επανειλημμένα έχουν στείλει χαρτιά στον δήμο, αλλά δεν υπάρχει καμία απόκριση.

Είναι ενήμερη όλη η κοινότητα από την Παρασκευή, αλλά δεν ήρθε κανείς να φτιάξει το καλώδιο. Υπεύθυνος είναι ο δήμος Αχαρνών».

Σύμφωνα με έναν ακόμα μαθητή το πρόβλημα με το ρεύμα δεν είναι καινούριο. «Πριν έναν μήνα πήγα να ανοίξω διακόπτη και με τσίμπησε το ρεύμα» είπε ο νεαρός, με το συμβάν να καταγγέλλεται στον Δήμο, ωστόσο, και πάλι δεν έγινε κάποια κίνηση για αποκατάσταση του προβλήματος.

Οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματά τους και σήμερα, Δευτέρα, δεν μπήκαν στο κτήριο και μαζί με τους γονείς τους πραγματοποιούν διαμαρτυρία έξω από το σχολείο.

