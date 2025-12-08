Εύβοια: Νεκρός 52χρονος σε τροχαίο, έπεσε από γέφυρα με το αυτοκίνητο (photos)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviaonline, το αυτοκίνητο που οδηγουσε 52χρονος ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε κολώνα και στη συνέχεια έπεσε από γέφυρα σε παράπλευρο χωματόδρομο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός.

Το όχημα κινούταν από τον Πύργο προς Ταξιάρχη στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική, η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ήταν πλέον αργά για τον οδηγό…

