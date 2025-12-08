search
Τραγωδία στην Ξάνθη: Οδηγός ΙΧ προκάλεσε δύο απανωτά θανατηφόρα ατυχήματα – Δύο νεκροί, ένας τραυματίας

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ξάνθη, όταν δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο απανωτά τροχαία δυστυχήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Ο οδηγός του ΙΧ, μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή.

Λίγο αργότερα, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα στην περιοχή του Σέλερου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοιχίο.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο συνοδηγός του αυτοκινήτου, ενώ ο οδηγός βγήκε σώος.

Μάλιστα, σύμφωνα με το xanthipost.gr, το ένα από τα θύματα είναι γνωστός επιχειρηματίας από τα Κιμμέρια.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

Kate-Winslet-new
LIFESTYLE

Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς, αποκλείουν τελωνεία, ετοιμάζονται για λιμάνια και αεροδρόμια

luvca-vodka
LIFESTYLE

Αυτή είναι η καλύτερη βότκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέο διαγωνισμό

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

1 / 3