Τραγωδία στην Ξάνθη: Οδηγός ΙΧ προκάλεσε δύο απανωτά θανατηφόρα ατυχήματα – Δύο νεκροί, ένας τραυματίας

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ξάνθη, όταν δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο απανωτά τροχαία δυστυχήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Ο οδηγός του ΙΧ, μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή.

Λίγο αργότερα, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα στην περιοχή του Σέλερου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοιχίο.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο συνοδηγός του αυτοκινήτου, ενώ ο οδηγός βγήκε σώος.

Μάλιστα, σύμφωνα με το xanthipost.gr, το ένα από τα θύματα είναι γνωστός επιχειρηματίας από τα Κιμμέρια.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

