Ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή η πρώτη ημέρα του δεύτερου γύρου των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τη διαδικασία να συνεχίζεται σήμερα, οπότε και θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της χώρας για την επόμενη τετραετία.

Εκλογές ΔΣΑ: Αναστασόπουλος και Κουτσολάμπρος δίνουν μάχη στήθος με στήθος, σήμερα η εκλογή του νέου προέδρου

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας προσήλθαν να ψηφίσουν 3.032 από τους συνολικά 24.694 δικηγόρους, που έχουν δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να διαλέξουν ανάμεσα στον Δημήτρη Αναστασόπουλο και τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, τους δύο μονομάχους, που διεκδικούν την προεδρία.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο γύρο ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είχε τερματίσει πρώτος με 22,49% (3.015 ψήφους), ενώ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είχε συγκεντρώσει 18,84% (2.526 ψήφους).

Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία

Σήμερα θα ανοίξουν οι κάλπες και σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά, ενώ παράλληλα εννέα ακόμη Δικηγορικοί Σύλλογοι αναδεικνύουν σήμερα την ηγεσία τους.

Στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας αντιμετωπίζει τον Πολυχρόνη Περιβολάρη. Στον πρώτο γύρο ο κ. Κλάππας είχε αγγίξει σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία με 48,38% (657 ψήφους), ενώ ο κ. Περιβολάρης είχε λάβει 24,3% (331 ψήφους).

Στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τη διεκδίκηση του προεδρικού θώκου έχουν ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη. Στον α’ γύρο ο κ. Φινοκαλιώτης είχε συγκεντρώσει 28,46% (1.096 ψήφους), ενώ η κ. Πρωτοπαπαδάκη είχε λάβει 18,49% (712 ψήφους).

Από τους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους οι 60 έχουν εκλέξει Πρόεδρο και μέλη ΔΣ. Υπενθυμίζεται πως χθες στήθηκαν κάλπες για τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Αιγίου, Θεσσαλονίκης, Θηβών, Κατερίνης, Κορίνθου, Λαρίσης, Ναυπλίου, Πατρών, Πειραιώς, Ρόδου, Χανίων.

Αίγιο: Γιώργος Μπέσκος

Θήβα: Σωτηρία Μανάρα Μαυράκη

Κατερίνη: Ασημίνα Στρίμπα

Κόρινθος: Μιχάλης Ζαφείρης

Λάρισα: Τρύφων Τσατσαρός

Ναύπλιο: Νίκος Καρούζος

Πάτρα: Παναγιώτης Μεταξάς

Ρόδος: Βασίλης Καταβενάκης

Χανιά: Αγάπη Μικρου

Σημειώνεται πως σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη οι κάλπες μένουν ανοιχτές για δύο ημέρες, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται απόψε στις 19:00. Με την καταμέτρηση των ψήφων στους τρεις μεγαλύτερους Δικηγορικούς Συλλόγους θα συμπληρωθεί ο χάρτης με τους νέους προέδρους και τα ΔΣ σε όλη την Ελλάδα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλους τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων της χώρας που έχουν εκλεγεί ως σήμερα:

