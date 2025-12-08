Τραγωδία στην Ηλεία: 31χρονος εργάτης έβαλε τέλος στη ζωή του

Ένας 31χρονος αλλοδαπός εργάτης γης από το Νεπάλ εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε θερμοκήπιο στην περιοχή του Καπελέτου Ηλείας, βάζοντας ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, βρέθηκε απαγχονισμένος, ενώ το τραγικό εύρημα εντόπισαν άλλοι εργάτες που εργάζονταν στο σημείο.

Άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο θερμοκήπιο και διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον 31χρονο στην απόφαση αυτή.

