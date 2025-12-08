Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Σε ποια σημεία υπάρχουν μπλόκα, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα συνεχίζουν και αυτή την εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους, με μπλόκα σε εθνικές οδούς, λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια, τονίζοντας ότι οι δράσεις τους δεν έχουν ημερομηνία λήξης, μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματά τους.

Αποζημιώσεις, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ομαλοποίηση πληρωμών και αντιμετώπιση της ευλογιάς των ζώων βρίσκονται στο επίκεντρο του αγώνα των αγροτών.

Από το πρωί της Δευτέρας, οι αγρότες﻿ μπλοκάρουν τους παράδρομους της Εθνικής οδού από και προς τη Λάρισα, όπως αποφασίστηκε μετά από συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, το μεσημέρι της Κυριακής. Επίσης, σήμερα θα κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς στον Μπράλο για μία ώρα, που σημαίνει ότι η χώρα θα «κοπεί» στα δύο.

Μαζικά μπλόκα στη Θεσσαλία: Πάνω από 2.500 τρακτέρ στους δρόμους

Στην Καρδίτσα, πάνω από 2.500 τρακτέρ βρίσκονται στον δρόμο, με τους αγρότες να προγραμματίζουν συμβολική παρουσία στο λιμάνι του Βόλου την Τετάρτη. Παράλληλα, σήμερα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη Λάρισα, νέες κινητοποιήσεις ξεκινούν στον Πυργετό και την παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης, ενώ οι αγρότες της Νίκαιας προχωρούν σε κλείσιμο παράδρομων της ΕΟ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Στόχος των αγροτών είναι η ένταση των δράσεων στον Βόλο, με συμμετοχή και αλιέων, προκειμένου να στείλουν μήνυμα κατά των αθρόων εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες.

Νέοι αποκλεισμοί δρόμων στη Βόρεια Ελλάδα

Στην Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη και οι γύρω περιοχές περικυκλώνονται από μπλόκα σε Χαλκηδόνα, Μάλγαρα και Δερβένι.

Συγκεντρώσεις και συσκέψεις στον Τρίλοφο έχουν προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Δευτέρας, με σκοπό τον συντονισμό των κινητοποιήσεων και την απόφαση για ενδεχόμενο αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Στον Προμαχώνα, η κυκλοφορία των φορτηγών είχε μπλοκαριστεί χθες για περισσότερες από 6 ώρες, ενώ οι αγρότες προαναγγέλλουν ενίσχυση των κινητοποιήσεων με μεγαλύτερης διάρκειας αποκλεισμούς.

Στο τελωνείο των Κήπων διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των ΙΧ αυτοκινήτων από και προς την Τουρκία, ενώ από τη γείτονα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα – από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων – μόνο των φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα όπως τα θαλασσινά.

Επεκτείνονται τα μπλόκα

Στην Άρτα, τρακτέρ έχουν κλείσει πλήρως τον κόμβο εισόδου και εξόδου προς την Ιόνια Οδό. Στην Πελοπόννησο, οι αγρότες έκλεισαν χθες την Παλαιά Εθνική Οδό στο Αίγιο και προσωρινά την Ολυμπία Οδό, ενώ νωρίτερα είχαν καταλάβει τη νέα Εθνική Πατρών–Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν με επ’ αόριστον αποκλεισμό, μετά από συνελεύσεις των παραγωγών.

Κινητοποιήσεις και στην Κρήτη

Στα Χανιά, οι αγρότες ξεκίνησαν μπλόκο 48 ωρών στα Μεγάλα Χωράφια και ενίσχυσαν συμβολικά τη διακοπή της κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ.

Σήμερα αναμένεται κινητοποίηση στο Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης, με σκοπό να ακουστούν τα αιτήματά τους για καθυστερημένες ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ακύρωση προγραμματισμένης συνάντησης με τον Υπουργό Οικονομικών έχει εντείνει την ένταση και την αποφασιστικότητα των αγροτών για κινητοποιήσεις διαρκείας.

Δεν υποχωρούν οι αγρότες – Ποια είναι η επόμενη μέρα

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι για συνεχιζόμενες και επεκτεινόμενες κινητοποιήσεις, με επ’ αόριστον αποκλεισμούς και συμβολικές δράσεις σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Οι αποκλεισμοί έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις εμπορευματικές ροές, ενώ η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

