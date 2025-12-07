search
07.12.2025 22:10

Αυξάνουν τα μπλόκα οι αγρότες – Προανήγγειλαν προσφυγή κατά της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη

07.12.2025 22:10
agrotes-mat-trakter

Προσφυγή κατά της αστυνομίας σκοπεύουν να κάνουν οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη.

Η ένταση στα Πράσινα Φανάρια, πλησίον του αεροδρομίου «Μακεδονία» φαίνεται πως δε λέει να κοπάσει, με τους αγρότες να φέρνουν κι άλλα τρακτέρ από Βασιλικά και Επανομή και την ίδια ώρα να αναφέρουν ότι θα κάνουν προσφυγή κατά των ΜΑΤ, ισχυριζόμενοι ότι οι διμοιρίες αποκλείουν τον δρόμο. Από την πλευρά της, η ΕΛ.ΑΣ. διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει εφόσον παραμείνει έστω και ένα τρακτέρ στο σημείο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας θα γίνει στο Τρίλοφο η σύσκεψη των αγροτών της Βόρειας Ελλάδας όπου αναμένεται να ανακοινώσουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν αμετακίνητοι. 

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό του ρεύματος εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ενώ η έξοδος παραμένει επ’ αόριστον κλειστή. Οι κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τους ίδιους, θα κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες.

Στη Γέφυρα Εύηνου, τρακτέρ απέκλεισαν την παλαιά Εθνική Οδό, ενώ αγρότες της Μαγνησίας έκλεισαν την Αθηνών–Θεσσαλονίκης στις Μικροθήβες, προαναγγέλλοντας συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη.

Το μπλόκο της Καρδίτσας ενισχύεται διαρκώς, ξεπερνώντας τα 2.500 τρακτέρ. Οι αγρότες προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Καρδίτσα, ενώ ανακοινώθηκε κοινή κάθοδος Θεσσαλικών μπλόκων στον Βόλο.

Στο κεντρικό μπλόκο της Νίκαιας, μετά από γενική συνέλευση, αποφασίστηκε το κλείσιμο των παραδρόμων της Εθνικής Οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης και περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους.

Μπλόκα σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Κρήτη

Στην Ιονία Οδό, στήθηκαν νέα μπλόκα στον κόμβο Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στην Ξάνθη άνοιξε το μπλόκο της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Βαφέικων. Παράλληλα συνεχίζονται ολιγόωροι αποκλεισμοί σε τελωνεία και συνοριακούς σταθμούς.

Στα Ιωάννινα, αποκλείστηκε για τρεις ώρες η πρόσβαση στο αεροδρόμιο, εγκλωβίζοντας δεκάδες επιβάτες.

Στην Άρτα, τρακτέρ κατέλαβαν και τα δύο ρεύματα στον κόμβο της Ιονίας Οδού, με τις αρχές να εκτρέπουν την κυκλοφορία μέσω Φιλιππιάδας, ενώ οι αγρότες δηλώνουν ότι οι αποκλεισμοί θα είναι επ’ αόριστον.

Στον Προμαχώνα, το μπλόκο άνοιξε έπειτα από πολύωρο αποκλεισμό, με περισσότερα από 200 φορτηγά να έχουν προηγουμένως παραμείνει εγκλωβισμένα. Οι αγρότες προαναγγέλλουν πιο σκληρές κινητοποιήσεις.

Στα Χανιά, ξεκίνησε 48ωρο μπλόκο στον κόμβο Μεγάλων Χωραφιών, με συμβολικό αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, ενώ για τη Δευτέρα έχει αποφασιστεί κινητοποίηση στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης».

Στην Αχαΐα, αγρότες έκλεισαν την Παλαιά Εθνική Οδό στο Αίγιο και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Ολυμπίας Οδού. Παράλληλα, διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας.

