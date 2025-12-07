search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 20:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 19:24

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στη κυκλοφορία η Εγνατία Οδός

07.12.2025 19:24
mat-trakter-promaxonas-6

‘Ανοιξε γύρω στις 6 το απόγευμα το τελωνείο στον Προμαχώνα Σερρών που ήταν αποκλεισμένο από τις 12 το μεσημέρι λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Εκατέρωθεν της συνοριακής διάβασης Ελλάδας – Βουλγαρίας παρέμεναν εγκλωβισμένα δεκάδες φορτηγά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διέλευση τους.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της περιοχής προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους τα επόμενα 24ωρα.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Βαφέικων και Ιάσμου, στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο τμήμα είχε διακοπεί από τις 11 το πρωί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί από την περασμένη Παρασκευή. Πιο ειδικά, πρόκειται για τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο της χιλιομετρικής θέσης 561+500 του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» (μεσοδιάστημα δυτικού κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του προαναφερόμενου κόμβου, αντί του αρχικά ορισθέντος τμήματος διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές, ως εξής: όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη διεξάγεται μέσω της εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του νεαρό καρχαρία Μάκο

Μνημόσυνο Λυγγερίδη: Μήνυμα κατά της οπαδικής βίας από την ΠΟΑΣΥ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
musk 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφυγε ο Μασκ: «Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία των μη εκλεγμένων και προδοτών»

ktinotrofos_provata1
ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)

dikastiki_aithousa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο

idf gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόκληση από τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού – Δήλωσε ως «νέο σύνορο» με τη Γάζα την γραμμή οριοθέτησης

paoAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Παναθηναϊκός 2-2: Πράσινη «αυτοκτονία» στις καθυστερήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 20:39
musk 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφυγε ο Μασκ: «Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία των μη εκλεγμένων και προδοτών»

ktinotrofos_provata1
ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)

dikastiki_aithousa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο

1 / 3