Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

Στο αυτοκίνητό του φέρεται να κοιμάται κάθε βράδυ εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών όπως καταγγέλλει συνάδελφός του στο topontiki.gr.

Ο αναγνώστης απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και τους αρμόδιους φορείς να βρεθεί άμεσα λύση ώστε ο εργαζόμενος να μη συνεχίσει να διανυκτερεύει στο αυτοκίνητο υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.

«Να είμαστε στο 2025 και να έχουμε συνάδελφο που κατοικεί και κοιμάται μέσα στο αυτοκίνητο έξω από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθηνών και να πηγαίνει στην βάρδια του

καθημερινά να σώζει ανθρώπινες ζωές. Και μάλιστα μακριά από την οικογένειά του. Η απανθρωπιά που υπάρχει σε αυτή τη χώρα… Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ και το υπουργείο υγείας δεν κλείνουν ραντεβού με τον συνάδελφο για ανοικτή ακρόαση εδώ και 2 μήνες», αναφέρει συγκεκριμένα.

