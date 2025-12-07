search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 19:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 17:12

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

07.12.2025 17:12
EKAV

Στο αυτοκίνητό του φέρεται να κοιμάται κάθε βράδυ εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών όπως καταγγέλλει συνάδελφός του στο topontiki.gr.

Ο αναγνώστης απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και τους αρμόδιους φορείς να βρεθεί άμεσα λύση ώστε ο εργαζόμενος να μη συνεχίσει να διανυκτερεύει στο αυτοκίνητο υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.

«Να είμαστε στο 2025 και να έχουμε συνάδελφο που κατοικεί και κοιμάται μέσα στο αυτοκίνητο έξω από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθηνών και να πηγαίνει στην βάρδια του
καθημερινά να σώζει ανθρώπινες ζωές. Και μάλιστα μακριά από την οικογένειά του. Η απανθρωπιά που υπάρχει σε αυτή τη χώρα… Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ και το υπουργείο υγείας δεν κλείνουν ραντεβού με τον συνάδελφο για ανοικτή ακρόαση εδώ και 2 μήνες», αναφέρει συγκεκριμένα.

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζουν αποφασιστικά οι αγρότες: Νέα μπλόκα και καθοριστικές συνελεύσεις – Άνοιξε το αεροδρομίο Ιωαννίνων, έκλεισαν τελωνείο Σκύδρας και Προμαχώνας (Video)

Βόλος: Έτσι κατέληξε στα βράχια το σκάφος του λιμενικού – Η εξήγηση που δίνει ο κυβερνήτης

Ρουβίκωνας: Παρέμβαση στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα – «Νίκη στα μπλόκα των αγροτών» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploio-irakleion
ΕΛΛΑΔΑ

Το ναυάγιο του «Ηράκλειον» και όσα άλλαξε: Η ανάρτηση Κολυδά για την τραγωδία της Φαλκονέρας

Hristrijan Mickoski
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι

rogavopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Έγραψε ιστορία ο Ρογκαβόπουλος, ο πρώτος με 12 τρίποντα σε ματς πρωταθλήματος

vertical111
ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: «Γιατροί-μαϊμού» κατακλύζουν την πλατφόρμα διαδίδοντας fake news

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου πάει στον Τραμπ για τη Γάζα, με το μυαλό στη… προεδρική χάρη – Ο Λευκός Οίκος θα τον πιέσει για παραχωρήσεις στην Αίγυπτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 19:01
ploio-irakleion
ΕΛΛΑΔΑ

Το ναυάγιο του «Ηράκλειον» και όσα άλλαξε: Η ανάρτηση Κολυδά για την τραγωδία της Φαλκονέρας

Hristrijan Mickoski
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι

rogavopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Έγραψε ιστορία ο Ρογκαβόπουλος, ο πρώτος με 12 τρίποντα σε ματς πρωταθλήματος

1 / 3