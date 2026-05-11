Ηράκλειο: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία – Βίντεο ντοκουμέντο με τη σύζυγο του δράστη στη γειτονιά του Νικήτα, μετά την επίθεση

Φως στις λεπτομέρειες της φονικής επίθεσης σε βάρος του Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, που θεωρούσε τον 21χρονο υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο το 2023, ρίχνουν νέα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Στα βίντεο αυτά καταγράφονται οι κινήσεις του καθ’ ομολογίαν δράστη και της συζύγου του λίγο πριν την δολοφονία του νεαρού.

Συγκεκριμένα, οι κάμερες κατέγραψαν τη διαδρομή που ακολούθησε το θύμα, όταν βγήκε από το κομμωτήριο που βρισκόταν, ενώ το ζευγάρι έφυγε από το μνημόσυνο του ανιψιού του.

Στα νέα ντοκουμέντα που παρουσιάζει το MEGA αποτυπώνεται το όχημα του 54χρονου, με τη σύζυγό του, να απομακρύνεται από το νεκροταφείο.

Εκείνη την ώρα, ο 21χρονος Νικήτας έβγαινε από το κομμωτήριο που βρισκόταν και κατευθυνόταν στο αυτοκίνητό του.

Τα κρίσιμα επιπλέον τρία λεπτά που έκανε ο 54χρονος στη διαδρομή του προς το σημείο της δολοφονίας

Η κάμερα του «Live News» κάνει την ίδια διαδρομή που ακολούθησε ο δολοφονημένος Νικήτας από την στιγμή που ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του, μέχρι το σημείο που τον περίμενε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του. Μία απόσταση 4 – 5 λεπτών.

Αυτόπτες μάρτυρες έχουν αναφέρει σε αστυνομικούς πως ο 54χρονος και η σύζυγός του περίμεναν σε διπλανό στενάκι για λίγα λεπτά.

Από την ανάλυση των εικόνων προκύπτει ένα κενό 3 λεπτών για τον 54χρονο και τη σύζυγό του. Ξεκίνησαν στις 18:32 το απόγευμα από το νεκροταφείο και εμφανίστηκαν στο σημείο της δολοφονίας 10 λεπτά αργότερα. Η απόσταση όμως ανάμεσα στα δύο σημεία είναι μόλις 7 λεπτά και όχι 10.

Ο δολοφονημένος Νικήτας αιφνιδιάστηκε. Ο 54χρονος χτύπησε το όχημα του νεαρού στο αντίθετο ρεύμα και το ακινητοποίησε. Αμέσως μετά, όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο, φαίνεται η απέλπιδα προσπάθεια του 21χρονου να γλιτώσει.

6 πυροβολισμοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προκαλούν τον θάνατο του 21χρονου.

Βίντεο με τη σύζυγο του δράστη στη γειτονιά του Νικήτα μισή ώρα μετά τη δολοφονία

Το Live News φέρνει στη δημοσιότητα ακόμα ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η σύζυγος του 54χρονου να κινείται με το αγροτικό τους όχημα στη γειτονιά του Νικήτα, μισή ώρα μόλις μετά τη δολοφονία του 21χρονου.

«Δεν θα ησυχάσω αν δε δω τον Νικήτα στον στύλο»

Εν τω μεταξύ, μια συγκλονιστική μαρτυρία για τη σύζυγο του δράστη, επίσης κατηγορούμενη για συνέργεια, εξασφάλισε η εκπομπή του Mega. «Ένας πολύ κοντινός άνθρωπος που πήγε να συλλυπηθεί στους συγκεκριμένους ανθρώπους, επειδή και ο ίδιος έχει χάσει το παιδί του πριν πολλά χρόνια, θεώρησε πως όφειλε να κάνει το ίδιο.

Στην κουβέντα τώρα που… καταρχήν είδε αυτό ότι ήταν πλήρως ατημέλητοι και οι δύο, εμφανώς με πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή όπως λένε και όσοι έχουν πει τα ίδια πράγματα που τους γνώριζαν…

Στην προκειμένη τους είδε ατημέλητους, τους είδε άπλυτους, αχτένιστους και τους δύο. Δύο μήνες πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό. Και συζητώντας της είπε ότι εγώ δε θα ησυχάσω αν δεν πάρω εκδίκηση και αν δεν τον δω στο στύλο. Στο στύλο λέγοντας τη φωτογραφία του στο στύλο έτσι;

Αυτή ήταν η κουβέντα η συγκεκριμένη που ειπώθηκε από τη συγκεκριμένη μητέρα. Ότι θα πάρω εκδίκηση, δεν θα ησυχάσω και αν δεν τον δω στο στύλο.

Της είπε ότι μην το λες αυτό γιατί όπως και το δικό μου παιδί δυστυχώς χάθηκε σε τροχαίο που δεν ευθυνόταν όπως φάνηκε κανένας και στην προκειμένη περίπτωση ο Νικήτας δεν το ήθελε. Μην το λες αυτό. Άλλα ό,τι κι αν έλεγε δεν καταλάβαιναν. Ότι και αν έλεγε ήταν σαν να μιλούσε στον τοίχο».

Προμελέτη βλέπουν οι συγγενείς του Νικήτα

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου 21χρονου είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του 54χρονου, που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, μίλησε για μία τυχαία συνάντηση με το θύμα.

Το έγκλημα, οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που έρχονται στο φως, κρατούν την τοπική Αστυνομία σε επιφυλακή, με πρωταρχικό στόχο να αποτρέψει τη γέννηση ακόμα μίας βεντέτας στην Κρήτη.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας … δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα: «Δεν φταίει, εγώ ξεκίνησα τον καβγά»

Κορυφώνεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης – Ποιες περιοχές επιβαρύνονται περισσότερο

Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Καλλιθέα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 43χρονη αιμόφυρτη να ζητά βοήθεια από διερχόμενα οχήματα











