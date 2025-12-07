Συνεχίζουν αποφασιστικά οι αγρότες: Νέα μπλόκα και καθοριστικές συνελεύσεις – Άνοιξε το αεροδρομίο Ιωαννίνων, έκλεισαν τελωνείο Σκύδρας και Προμαχώνας (Video)

«Ήρθαμε για να μείνουμε» επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο οι αγρότες στα μπλόκα σε εθνικές, επαρχιακές οδούς και τελωνεία, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για λύσεις στα βασικά τους προβλήματα που είναι οι αποζημιώσεις, η ευλογιά, η μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και η εξομάλυνση των πληρωμών αναφορικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Η παλαιά Εθνική οδός έκλεισε στη Γέφυρα Εύηνου από τα τρακτέρ, αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν την Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, όπως και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα και την Ξάνθη. Παράλληλα συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί των τελωνείων και των μεθοριακών σταθμών.

Αποκλεισμένο έως τις 16:00 το τελωνείο Προμαχώνα για τα φορτηγά. Στα Ιωάννινα, οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, ωστόσο η κινητοποίηση έληξε νωρίτερα από τις 4:00 το απόγευμα όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί λόγω «Κυριακής».

Στα Χανιά το μεσημέρι προγραμματίστηκε διακοπή στην κυκλοφορία επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, για μισή ώρα, μεταξύ 14:00-14:30 και θα συσταθεί 48ωρο μπλόκο στο σημείο.

Μετά τη σύσκεψη, που είχαν αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, αποφασίστηκε δίωρος αποκλεισμός παρακαμπτήριων οδών και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου, ενώ λίγο νωρίτερα σχηματίστηκε πλέον και το πρώτο μπλόκο στην Κρήτη στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων.

Σημειώνεται πως την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.

Σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής οι αγρότες στη Νίκαια της Λάρισας, αποφάσισαν αύριο, Δευτέρα, να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών και ακολούθως, την Τετάρτη, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου από στεριά και θάλασσα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια, ώστε να συζητηθούν οι εξελίξεις.

Ήδη στο πλευρό των αγροτών μετά τα παρατράγουδα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ταχθεί οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, που επισκέφθηκαν και μπλόκα, ο Σωκράτης Φάμελλος στα Μάλγαρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τη Νίκαια Λάρισας, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τον Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή Κοζάνης επισκέφθηκε τη Νίκαια ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος επισκέφθηκε κι εκείνος τα Μάλγαρα.

Κουτσούμπας από το μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε-65: Στηρίζουμε το δίκιο αυτής της πάλης

Ο ΓΓ της ΚΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκέφθηκε σήμερα, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΚΚΕ, το μεγαλειώδες μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στον Ε65, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Θεσσαλία.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης οι Κύριλλος Παπασταύρου και Ελένη Μπέλλου, μέλη του ΠΓ, η Μαρία Γαβαλά, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας, και οι Γιώργος Λαμπρούλης και Βασίλης Μεταξάς, βουλευτές του ΚΚΕ, καθώς άλλα μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ.

Τον Δημήτρη Κουτσούμπα υποδέχτηκαν οι Κώστας Τζέλλας και Γιάννης Τσιούτρας, πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, καθώς και οι Σωτήρης Γιαννακός και Αποστόλης Κωστόπουλος, αντιπρόεδροι της Ομοσπονδίας.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ μίλησε στους συγκεντρωμένους αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε 65. Παραθέτουμε την ομιλία του: «Καλημέρα σε όλους και όλες, και στα παιδιά που είναι σήμερα εδώ μαζί μας στα μπλόκα του αγώνα. Είμαστε παλιοί γνώριμοι, το ΚΚΕ πάντα είναι στο πλευρό της αγροτιάς, κάθε χρόνο, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Με τα στελέχη του εδώ, τις οργανώσεις του, με τους βουλευτές του μέσα στη Βουλή. Οπότε είναι αυτονόητη η υποστήριξη και η στήριξη στον αγώνα σας.

Εμείς στηρίζουμε όλα τα αιτήματα σας, στηρίζουμε το δίκιο αυτής της πάλης, και βέβαια στηρίζουμε και τις μορφές του αγώνα, με τα μπλόκα, χωρίς αστερίσκους και χωρίς «ναι μεν αλλά» όπως κάνουν άλλοι, τους οποίους εμείς τους έχουμε αποκαλέσει και είναι στην πραγματικότητα υποκριτές και φαρισαίοι. Είναι πολιτικοί λωποδύτες κάποιοι που λένε «δίκιο έχετε, αλλά δείτε και τις μορφές του αγώνα», βοηθώντας έτσι τον κοινωνικό αυτοματισμό που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει στον ελληνικό λαό. Ο οποίος όμως δεν περνά, γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει ότι οι αγρότες έχουν το δίκιο με το μέρος τους, γιατί πάει στην πόλη, στο σουπερμάρκετ και αγοράζει πανάκριβα τα αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα -αυτά που παράγετε εσείς με το αίμα και τον ιδρώτα σας κάθε μέρα όλο τον χρόνο- και δεν ευθύνεται ο αγρότης γι’ αυτές τις τιμές. Γιατί όλα δουλεύουν για τους σουπερμαρκετάδες, για τους εμποροβιομηχάνους, για τους διατροφικούς ομίλους και τα μονοπώλια, οι οποίοι θέλουν φθηνή πρώτη ύλη και ρίχνουν τις τιμές, παίρνουν κοψοχρονιά τα προϊόντα σας για να βγάζουν αυτοί τεράστια κέρδη. Γι αυτό ο ελληνικός λαός είναι μαζί σας.

Το ΚΚΕ είναι σταθερά μαζί σας. Θα έχετε μάθει ότι κατέθεσα προχθές, ως εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στη Βουλή, επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό. Ελπίζω αυτή τη φορά να τολμήσει να έρθει στη Βουλή και να πει τι σκέφτεται να κάνει, κι εκεί να γίνει η αντιπαράθεση. Αλλά, εκτός απ’ τη Βουλή και την Ευρωβουλή, που οι ευρωβουλευτές μας κάνουν παρεμβάσεις, το κύριο είναι εδώ στα μπλόκα του αγώνα, στην αγωνιζόμενη αγροτιά. Να δώσουμε τη μάχη και για μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά το κύριο είναι ότι πρέπει να πάμε αυτή τη μάχη μέχρι τέλους. Γιατί το μαχαίρι έχει φτάσει στο κόκκαλο, ο κόμπος έφθασε στο χτένι, δεν πάει άλλο. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, οι ίδιες υποσχέσεις, τα ίδια ψίχουλα, και στο τέλος πάλι να την πληρώνει ο αγρότης, να ερημώνεται η ύπαιθρος. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, οι τιμές είναι εξευτελιστικές σε όλα τα προϊόντα, είτε είναι στάρι είτε βαμβάκι, είτε είναι δέντρα, μήλα, κάστανα, οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο και στην κτηνοτροφική παραγωγή, τα ίδια παντού, εξευτελιστικές τιμές. Με αποτέλεσμα ο αγρότης να βάζει συνεχώς το χέρι στη τσέπη, να χρεώνεται, να του σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό οι τράπεζες και όλοι γύρω-γύρω, το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός, και ταυτόχρονα να υπάρχει καταστολή, να υπάρχουν διώξεις, να υπάρχουν αγροτοδικεία.

Όλα αυτά πρέπει να βρουν ένα τέλος, γιατί η δουλειά αυτή δεν έχει τελειωμό. Έρχονται και οι φυσικές καταστροφές, δεν φθάνει δηλαδή το κόστος και οι χαμηλές εξευτελιστικές τιμές, έρχονται και οι φυσικές καταστροφές. Εδώ εσείς δεινοπαθήσατε ιδιαίτερα η Καρδίτσα -όλη η Θεσσαλία αλλά ιδιαίτερα η Καρδίτσα με τον Daniel. Δεν πρόλαβε να τελειώσει ο Daniel, με τα λίγα ψίχουλα που δόθηκαν, με αποζημιώσεις που στην πραγματικότητα δεν δόθηκαν για να αναπληρωθεί το κεφάλαιο, οι καλλιέργειες, το ζωικό κεφάλαιο με τις τεράστιες καταστροφές. Και ήρθαν μετά ξανά, για τους κτηνοτρόφους, η ευλογιά και η καταστροφή, η σφαγή που γίνεται στα κοπάδια. Μένουν χωρίς ζωικό κεφάλαιο, δεν έχουν πώς να ζήσουν οι ίδιοι της οικογένειες τους και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Αυτά συμβαίνουν και αυτά οφείλονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ.

Η ΚΑΠ αυτή την κατεύθυνση έχει, να στηρίζει τα μεγάλα μονοπώλια, να παίρνει τη γη από τον μικρό αγρότη, απ’ τον βιοπαλαιστή αγρότη να τη συγκεντρώνει σε όλο και λιγότερα χέρια. Δουλεύει για τα μονοπώλια, τους αγροτοδιατροφικούς ομίλους, τους σουπερμαρκετάδες, για όλους αυτούς. Αυτή είναι η πολιτική της ΕΕ την οποία υλοποιούν και την κρατάνε ως κόρη οφθαλμού οι διάφορες κυβερνήσεις, όπως σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

Φυσικά, έρχονται κι όλα τα σκάνδαλα, γιατί η ΚΑΠ πάλι είναι η αιτία που φτάσαμε να έχουμε γιαλατζί αγρότες, γιαλατζί κτηνοτρόφους, οι οποίοι ούτε έχουν πραγματική παραγωγή, ούτε έχουν πραγματικό ζωικό κεφάλαιο. Αλλά οι διάφοροι που υλοποιούν αυτή την πολιτική της ΚΑΠ, αξιοποιούν αυτές τις κατευθύνσεις, είναι οι υπουργοί της ΝΔ, τα στελέχη της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κρατικός μηχανισμός, τα διάφορα λαμόγια, δήθεν αγρότες, δήθεν κτηνοτρόφοι, δήθεν παραγωγοί, οι οποίοι για ψηφοθηρία και για εκμετάλλευση του μόχθου των περισσοτέρων απομυζούν όλες αυτές τις επιδοτήσεις. Για να παίρνουν «φεράρι» οι διάφορες κυρίες, οι διάφοροι κύριοι που δεν ξέρουν πόσα κέρδισαν στο τζόκερ, ή οι διάφοροι «φραπέδες» και οι «χασάπηδες». Αυτή είναι όλη η ιστορία, και πάνε κι από πάνω να καλύψουν τις ποινικές ευθύνες των υπουργών τους και όλων αυτών των στελεχών τους φτιάχνοντας Εξεταστική Επιτροπή που κι αυτή την πάνε για «φούντο» -δεν αφήνουν να γίνει ουσιαστική συζήτηση, να αποκαλυφθούν οι αιτίες και τα προβλήματα- αντί να υπάρχει Προανακριτική Επιτροπή και να κάτσουν όλοι στο σκαμνί.

Να τους πάρουν αυτά που έχουν φτιάξει, τις μυθικές περιουσίες από τις επιδοτήσεις που ήταν για τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους και οι υπουργοί τους και όλοι αυτοί να κάτσουν στο σκαμνί, και να αποδοθούν αυτές οι επιδοτήσεις ξανά, στους αγρότες που τις δικαιούνται και πρέπει να τις πάρουν. Αυτά είναι προβλήματα μαζί με άλλα πολλά.

Εμείς στηρίζουμε σήμερα τα αιτήματα στα οποία συλλογικά καταλήξατε εσείς, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, γι’ αυτό και τα μπλόκα δυναμώνουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι δίκαιος αυτός ο αγώνας. Είναι δίκαιος και πρέπει να βρουν ικανοποίηση τα αιτήματα, και για τη μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, με πλαφόν στο ρεύμα, με κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά μέσα, σε εφόδια κ.ά., με ανάπτυξη του εισοδήματος σας έτσι ώστε να μπορείτε να παράγετε, να συνεχίζετε να καλλιεργείτε και να μείνετε εδώ στα χωριά, στην ύπαιθρο που τόσο έχει ανάγκη -αντί να πηγαίνετε στην πόλη και γίνεστε είλωτες και σύγχρονοι δούλοι σε διάφορες βιομηχανίες και στους μεγάλους εκμεταλλευτές του μόχθου του αγρότη. Με εγγυημένες τιμές, με κούρεμα χρεών, με αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και, βεβαίως, με επιστροφή όλων των χρωστούμενων, να αποδοθούν εδώ και τώρα αυτά που σας χρωστάνε, είτε σε αποζημιώσεις είτε σε επιδοτήσεις.

Να σταματήσουν όλες οι ποινικές διώξεις, τα αγροτοδικεία που στρέφονται ενάντια σε όλους αυτούς που αγωνίζονται, μαζί με τις γυναίκες, τα παιδιά τους τις οικογένειες τους, μαζί με όλο τον λαό.

Αυτά τα αιτήματα, και άλλα τα οποία θέτετε, τα συζητάτε συλλογικά στις συνελεύσεις σας και τα προωθείτε, εμείς τα στηρίζουμε, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τέλους. Βέβαια, η κυβέρνηση δεν είναι ότι δεν ενισχύει ή δεν θέλει να ενισχύσει, ή δεν καταλαβαίνει τον ρόλο που παίζει η πρωτογενής παραγωγή όπως λένε και οι ίδιοι και διάφοροι. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τους «μεγάλους», αυτή είναι η ουσία. Δεν ενδιαφέρεται για τον αγρότη που παλεύει στο χωράφι πραγματικά, με το κοπάδι του ο κτηνοτρόφος κλπ. Ενδιαφέρεται για τα μονοπώλια, για τους σουπερμαρκετάδες κ.α. Γι’ αυτούς ενδιαφέρεται και γι’ αυτούς δουλεύει. Αυτόν τον προσανατολισμό έχει και η ΚΑΠ, αυτός είναι ο ρόλος της. Αυτόν τον προσανατολισμό έχει και η ΕΕ, αυτά υλοποιούν και οι κυβερνήσεις, γιατί αυτό είναι το σύστημα, ο καπιταλισμός, να εξοντώνει τον μικρό αγρότη και να συγκεντρώνει τη γη σε όλο και λιγότερα χέρια, κάποιων οι οποίοι δεν ξέρουν τι έχουν και κερδοσκοπούν σε βάρος του υπόλοιπου λαού, σε βάρος της αγροτιάς.

Τα διάφορα «παραγωγικά μοντέλα», που λένε, είναι αυτά που μας έχουν φτάσει εδώ. Γιατί ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, για να μπουν στα προγράμματα της ΚΑΠ, ή για να πάρουν να έχουν κάποιες στοιχειώδεις υποδομές, ακόμα κι ένα τρακτέρ, αναγκάζονται να στρέφονται στις τράπεζες, στα δάνεια, να τους σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό εν ονόματι του έτσι τους λέγανε του να γίνουν ανταγωνιστικοί. Έτσι σας έλεγαν ότι θα γίνετε ανταγωνιστικοί έναντι των μεγάλων, θα έχετε και κέρδη κλπ, κλπ. Η ουσία είναι ότι με τις εξευτελιστικές τιμές οι μεγάλοι γίνονται μεγαλύτεροι, οι μικροί όλο και συρρικνώνονται και απαξιώνονται, οι τράπεζες σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό και τα χρέη είναι εκεί, δεν μειώνονται όπως μειώνονται οι τιμές όταν απ’ τους αγρότες τα παίρνουν φθηνά. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία αυτού του παραγωγικού μοντέλου που υπηρετούν όλοι αυτοί, οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, τα διάφορα κόμματα που μιλάνε εν ονόματι αυτού.

Άρα, προσέξτε τι σας λένε όταν σας μιλάνε για την πρωτογενή παραγωγή ή για αυτό το παραγωγικό μοντέλο κλπ, να τους ρωτάτε ακριβώς τι εννοούν, και ένα και ένα κάνει δυο γιατί τα αιτήματα είναι συγκεκριμένα.

Εμείς σας λέμε καθαρά, η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη πραγματική, ρεαλιστική, που συμφέρει πραγματικά σήμερα την αγροτική παραγωγή, τον Έλληνα αγρότη. Μαζί ενωμένοι εσείς να τα διεκδικήσετε, να τα παλέψετε, να αρχίσετε να συζητάτε πως θα πάει ο αγώνας μέχρι τέλους. Γιατί κάτω από αυτή την πίεση που γίνεται, μπορεί να δώσει κάποια ψίχουλα, να υποχωρήσει η κυβέρνηση κλπ. Αλλά το πρόβλημα πάλι δεν θα λυθεί, γιατί όλα αυτά δεν χτυπάνε την αιτία. Βέβαια και η παραμικρή ανακούφιση είναι καλή, όμως, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι πρέπει να πάμε τον αγώνα μέχρι τέλους.

Η πρόταση του ΚΚΕ, για παράδειγμα, λέει ότι πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο αυτό το σύστημα, αυτό το κράτος, αυτές τις κυβερνήσεις κι όσους έχουν την εξουσία μέχρι σήμερα. Γιατί πρέπει να πάμε σε μια άλλη εξουσία, πραγματικά εργατική αγροτική, λαϊκή εξουσία, εκεί που θα συμμετέχουν όλοι και θα αποφασίζουν για λογαριασμό τους και όχι για τα συμφέροντα των λίγων. Εκεί όπου θα υπάρχει κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός απ’ το κράτος, έτσι ώστε να υπάρχουν αξιοπρεπείς, εγγυημένες τιμές, να υπάρχει εγγυημένη απορρόφηση της παραγωγής για τον αγρότη, να υπάρχουν όλα τα εφόδια που χρειάζεται και τα μέσα για να καλλιεργήσει, από τρακτέρ μέχρι άλλα. Να υπάρχουν υποδομές με ευθύνη του κράτους, όπως αρδευτικά έργα, δρόμοι, λιμάνια κλπ, για να μπορούν να διακινούνται τα προϊόντα. Να υπάρχει πραγματικά προστασία από φυσικές καταστροφές, όχι με ατομική ευθύνη του καθένα, αλλά με ευθύνη του κράτους. Με τη συμμετοχή όλου του λαού σ’ αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να ζουν τα χωριά, να αναπτύσσονται τα χωριά, να μη φεύγει ο Έλληνας αγρότης, ο κτηνοτρόφος απ’ το χωριό του, απ’ την ύπαιθρο, απ’ το χωράφι του, από τη γη του και να πηγαίνει στις πόλεις να γίνεται εργάτης των διαφόρων αστών καπιταλιστών -ληστών στην πραγματικότητα. Αλλά να ζει στο χωριό, να έχει δωρεάν δημόσια Παιδεία για τα παιδιά του, να έχει δωρεάν δημόσια Υγεία, πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, δημόσια κοινωνική ασφάλιση, να μην πληρώνει και να χρεώνεται σε τραπεζίτες ή σε άλλους, χωρίς μεσάζοντες και εμπόρους. Εκεί λοιπόν, και μέσα από τον κοινωνικό, παραγωγικό συνεταιρισμό να μπορεί να δουλεύει συλλογικά, και όχι μόνος του ατομικά, αλλά μαζί με τους συγχωριανούς του, μαζί με τους συμπατριώτες του, μαζί με όλη την κοινωνία για να πάει μπροστά η χώρα μας, για να λείψει και το δημογραφικό πρόβλημα, και να μένει ο κόσμος, τα παιδιά μας εδώ στα χωριά, στην ύπαιθρο. Για να μπορούμε να ζούμε και με αξιοπρέπεια και με ειρήνη, με ευημερία όλοι μαζί χέρι-χέρι.

Αυτό θα γίνει κατορθωτό αν εσείς κρατήσετε την ενότητα σας, ανεξάρτητα τι ψήφιζε ο καθένας ή τι σκέφτεται για επιμέρους ή άλλα ζητήματα. Είστε ενωμένοι σε ένα κοινό στόχο, πρέπει να κρατήσετε αυτή την ενότητα, με σωστό περιεχόμενο όπως το έχετε βάλει στα αιτήματα σας, με τις σωστές μορφές πάλης που εσείς πάλι οι ίδιοι θα αποφασίζετε κάθε φορά και σε συμμαχία με τους εργάτες, με τους υπάλληλους, με τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες των αστικών κέντρων, με τα παιδιά σας, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εργαζόμενους νέους, με τις γυναίκες, με τις οικογένειες σας. Όλοι μαζί σε ένα πανελλαδικό μέτωπο, σε μια τέτοια συμμαχία για να διεκδικήσουμε ένα σύστημα που θα καταργήσει αυτή την εκμετάλλευση, αυτή την βαρβαρότητα, αυτή την απαξίωση του βιοπαλαιστή αγρότη, για να ανοίξει ο δρόμος για καλύτερες μέρες για όλους εμάς και για τα παιδιά μας.

Σας ευχαριστώ, να έχετε δύναμη, να έχετε υγεία. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας, το έχουμε αποδείξει άλλωστε. Ανοιχτή γραμμή θα έχουμε σε όλα τα ζητήματα, για το τι πρέπει να προωθήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, ή τι άλλο ζητάτε από εμάς να κάνουμε. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων. Βαστάτε γερά.»

Νέο μπλόκο αγροτών στον Πυργετό Λάρισας

Στο δρόμο βγήκαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Δέλτα Πηνειού Λάρισας, ενισχύοντας τον αγώνα τους και διεκδικώντας λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για αγρότες και κτηνοτρόφους από τον Πυργετό, Αιγάνη του Δήμου Τεμπών και Ομολίου και Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς.

Το νέο μπλόκο στήθηκε στο ύψος του Πυργετού, χωρίς μέχρι στιγμής να κλείνουν τον δρόμο, την Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας -Θεσσαλονίκης που διέρχεται μέσω της Κοιλάδος των Τεμπών.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Δέλτα Πηνειού θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη σήμερα το απόγευμα για τους αποκλεισμούς που θα πραγματοποιήσουν στο δρόμο, όπου έχουν παρατάξει τα τρακτέρ.

Κλειστό το Τελωνείο Σκύδρας – Ενισχύεται το μπλόκο με αγρότες από Αριδαία και Έδεσσα

Ο κλοιός γύρω από τη Θεσσαλονίκη «σφίγγει», με τέσσερα περιμετρικά μπλόκα αγροτών, ενώ και στην Έδεσσα οι αγρότες προχώρησαν σε κινητοποιήσεις.

Στη Σκύδρα 200 τρακτέρ έχουν κλείσει το τελωνείο και κομμάτι της επαρχιακής οδού Έδεσσας- Βέροιας. Αύριο αναμένεται να ενισχυθεί το μπλόκο με αγρότες από την Έδεσσα και την Αριδαία.

Στη Θεσσαλονίκη, ενισχύθηκε το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και ξεπερνούν πλέον τα 220 τα τρακτέρ. Νωρίς το απόγευμα άνοιξε η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, από και προς τον κόμβο της Θέρμης.

Τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή σύσκεψη στις 15.00 το μεσημέρι στον Τρίλοφο, όπου και οι αγρότες θα λάβουν τις αποφάσεις τους, ενώ έχουν κληθεί και αγρότες από Έβρο και Θεσσαλία.

Στο μπλόκο, στο Δερβένι οι αγρότες θα κλείσουν αύριο, από τις 13.00 έως τις 14:00 τον κόμβο, κάτι που θα γίνεται κάθε μέρα την ίδια ώρα. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω Λαγυνών.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες θα κλείσουν σήμερα και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 έως τις 20.00, ενώ οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της κινητοποίησής τους, ακόμη και με επ’ αόριστον αποκλεισμό του συγκεκριμένου ρεύματος. Την ίδια ώρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα κλειστά είναι τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Έδεσσας στο ύψος της Χαλκηδόνας (από το μεσημέρι μέχρι τις 17.00 το απόγευμα). Στο Αιγίνιο Πιερίας, αγρότες από τις 11.00 το πρωί σήμερα έχουν αποκλείσει την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Αποκλεισμένος ξανά ο Προμαχώνας – Ουρές φορτηγών 10 χιλιομέτρων από τη Βουλγαρία

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά από τις 11:40 μέχρι τις 16:00 το απόγευμα προχώρησαν και σήμερα Κυριακή οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων εντός και εκτός ελληνικού εδάφους.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Βασίλης Αναστασιάδης, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σχηματίστηκαν ουρές φορτηγών 10 χιλιομέτρων από τη Βουλγαρία.

Διαάστε επίσης:

Βόλος: Έτσι κατέληξε στα βράχια το σκάφος του λιμενικού – Η εξήγηση που δίνει ο κυβερνήτης

Ρουβίκωνας: Παρέμβαση στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα – «Νίκη στα μπλόκα των αγροτών» (Video)

Πάνος Ρούτσι: Θα έδινα τα πάντα για να ακούσω έστω μία φορά τη λέξη «μπαμπά» – Δεν θα είμαι στην εκταφή του παιδιού μου