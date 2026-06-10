Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και «καρφώθηκε» σε τοίχο – Τουλάχιστον 7 τραυματίες (Video)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 10/6, στην πόλη Άδανα της Τουρκίας, όταν 27χρονος οδηγός μικρού λεωφορείου αποκοιμήθηκε ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να χτυπήσει σε τοίχο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά επιβάτες.

Όπως μεταδίδει η haber, το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Yaşar Doğu, στην περιοχή Yenidoğan της κεντρικής συνοικίας Yüreğir. Μετά την ακινητοποίηση του λεωφορείου, οι τραυματίες επιβάτες αποβιβάστηκαν και ξάπλωσαν στο έδαφος, μέχρι να παραληφθούν λίγο αργότερα από ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο και τους μετέφεραν σε νοσοκομεία.

⚪️ Adana'da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada, araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı. pic.twitter.com/g6CeXUvrSh — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) June 10, 2026

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας εντός του οχήματος καταγράφεται η στιγμή που ο οδηγός έχει αποκοιμηθεί, χάνει τον έλεγχο και το λεωφορείο προσκρούει στον τοίχο. Ο 27χρονος συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Μην χρησιμοποιείτε την τραγωδία μας για να τροφοδοτήσετε τη βία, λέει η οικογένεια του θύματος της επίθεσης στο Μπέλφαστ

Ο Μπιλ Γκέιτς ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά τον Επστάιν

Ομπρέλες στην παραλία μόνο για παιδιά και ηλικιωμένους – Οι υπόλοιποι θα… σιγοψήνονται αφού η δημοτική αρχή της Σαρδηνίας τις απαγορεύει











