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10.06.2026 17:36

Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και «καρφώθηκε» σε τοίχο – Τουλάχιστον 7 τραυματίες (Video)

10.06.2026 17:36
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 10/6, στην πόλη Άδανα της Τουρκίας, όταν 27χρονος οδηγός μικρού λεωφορείου αποκοιμήθηκε ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να χτυπήσει σε τοίχο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά επιβάτες.

Όπως μεταδίδει η haber, το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Yaşar Doğu, στην περιοχή Yenidoğan της κεντρικής συνοικίας Yüreğir. Μετά την ακινητοποίηση του λεωφορείου, οι τραυματίες επιβάτες αποβιβάστηκαν και ξάπλωσαν στο έδαφος, μέχρι να παραληφθούν λίγο αργότερα από ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο και τους μετέφεραν σε νοσοκομεία.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας εντός του οχήματος καταγράφεται η στιγμή που ο οδηγός έχει αποκοιμηθεί, χάνει τον έλεγχο και το λεωφορείο προσκρούει στον τοίχο. Ο 27χρονος συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

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