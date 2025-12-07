search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 18:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 17:33

Μνημόσυνο Λυγγερίδη: Μήνυμα κατά της οπαδικής βίας από την ΠΟΑΣΥ

07.12.2025 17:33
liggeridis-astynomikos-

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, 7 Δεκεμβρίου 2025, δέηση στη μνήμη του αδικοχαμένου αστυνομικού Γεωργίου Λυγγερίδη, με πρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι της Πολιτείας, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και η οικογένειά του εκλιπόντος αστυνομικού που έπεσε θύμα οπαδικής βίας έδωσαν το παρών.

Η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ:

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε από τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αλέξιο ΚΟΥΡΤΕΣΗ, στην φερώνυμη οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ (πρώην Παπαδιαμάντη) στου Ρέντη, ενώπιον του Μνημείου που ανεγέρθη πριν από ένα χρόνο, σε συνεργασία με τον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και με τη διαχρονική επιγραφή:

«Αθλητισμός σημαίνει άμιλλα, ευγένεια και αξίες. Αυτά καλούμαστε να υπερασπιστούμε, ως κοινωνία και ως άνθρωποι».

Διαβάστε επίσης:

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

Συνεχίζουν αποφασιστικά οι αγρότες: Νέα μπλόκα και καθοριστικές συνελεύσεις – Άνοιξε το αεροδρομίο Ιωαννίνων, έκλεισαν τελωνείο Σκύδρας και Προμαχώνας (Video)

Βόλος: Έτσι κατέληξε στα βράχια το σκάφος του λιμενικού – Η εξήγηση που δίνει ο κυβερνήτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Hristrijan Mickoski
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι

rogavopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Έγραψε ιστορία ο Ρογκαβόπουλος, ο πρώτος με 12 τρίποντα σε ματς πρωταθλήματος

vertical111
ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: «Γιατροί-μαϊμού» κατακλύζουν την πλατφόρμα διαδίδοντας fake news

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου πάει στον Τραμπ για τη Γάζα, με το μυαλό στη… προεδρική χάρη – Ο Λευκός Οίκος θα τον πιέσει για παραχωρήσεις στην Αίγυπτο

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του νεαρό καρχαρία Μάκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 18:35
Hristrijan Mickoski
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι

rogavopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Έγραψε ιστορία ο Ρογκαβόπουλος, ο πρώτος με 12 τρίποντα σε ματς πρωταθλήματος

vertical111
ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: «Γιατροί-μαϊμού» κατακλύζουν την πλατφόρμα διαδίδοντας fake news

1 / 3