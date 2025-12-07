Μνημόσυνο Λυγγερίδη: Μήνυμα κατά της οπαδικής βίας από την ΠΟΑΣΥ

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, 7 Δεκεμβρίου 2025, δέηση στη μνήμη του αδικοχαμένου αστυνομικού Γεωργίου Λυγγερίδη, με πρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι της Πολιτείας, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και η οικογένειά του εκλιπόντος αστυνομικού που έπεσε θύμα οπαδικής βίας έδωσαν το παρών.

Η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ:

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε από τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αλέξιο ΚΟΥΡΤΕΣΗ, στην φερώνυμη οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ (πρώην Παπαδιαμάντη) στου Ρέντη, ενώπιον του Μνημείου που ανεγέρθη πριν από ένα χρόνο, σε συνεργασία με τον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και με τη διαχρονική επιγραφή:

«Αθλητισμός σημαίνει άμιλλα, ευγένεια και αξίες. Αυτά καλούμαστε να υπερασπιστούμε, ως κοινωνία και ως άνθρωποι».

