Εύβοια: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του νεαρό καρχαρία Μάκο

Θαυμασμό έχει προκαλέσει το ψάρεμα ενός καρχαρία Μάκο, στη Νότια Εύβοια, ενός από τα ταχύτερα είδη καρχαριών στον κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε πριν τέσσερις ημέρες στην Εύβοια, όταν ένας ψαράς εντόπισε το, μεγάλο καρχαρία στα νερά μεταξύ της Ακτής Νηρέα και της ΑΓΕΤ.

Ο ψαράς, αντικρίζοντας τη χαρακτηριστική αιχμηρή ράχη και το στιβαρό σώμα του καρχαρία, αντιλήφθηκε αμέσως πως πρόκειται για Μάκο, γνωστό για την εκρηκτική του ταχύτητα του.

Παρότι η παρουσία τέτοιων ειδών στα ελληνικά νερά δεν είναι συχνό φαινόμενο, οι αρχές και οι γνώστες της θάλασσας καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη υπευθυνότητα και προσοχή.

Η τοπική κοινωνία της Νότιας Εύβοιας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ το περιστατικό έχει ήδη ανοίξει συζήτηση γύρω από την ανάγκη για καλύτερη επιτήρηση των παραλιών, ειδικά στις περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση θαλάσσιων αρπακτικών.

