search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 19:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 17:54

Εύβοια: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του νεαρό καρχαρία Μάκο

07.12.2025 17:54
karxarias

Θαυμασμό έχει προκαλέσει το ψάρεμα ενός καρχαρία Μάκο, στη Νότια Εύβοια, ενός από τα ταχύτερα είδη καρχαριών στον κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε πριν τέσσερις ημέρες στην Εύβοια, όταν ένας ψαράς εντόπισε το, μεγάλο καρχαρία στα νερά μεταξύ της Ακτής Νηρέα και της ΑΓΕΤ.

Ο ψαράς, αντικρίζοντας τη χαρακτηριστική αιχμηρή ράχη και το στιβαρό σώμα του καρχαρία, αντιλήφθηκε αμέσως πως πρόκειται για Μάκο, γνωστό για την εκρηκτική του ταχύτητα του.

Παρότι η παρουσία τέτοιων ειδών στα ελληνικά νερά δεν είναι συχνό φαινόμενο, οι αρχές και οι γνώστες της θάλασσας καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη υπευθυνότητα και προσοχή.

Η τοπική κοινωνία της Νότιας Εύβοιας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ το περιστατικό έχει ήδη ανοίξει συζήτηση γύρω από την ανάγκη για καλύτερη επιτήρηση των παραλιών, ειδικά στις περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση θαλάσσιων αρπακτικών.

Διαβάστε επίσης:

Μνημόσυνο Λυγγερίδη: Μήνυμα κατά της οπαδικής βίας από την ΠΟΑΣΥ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

Συνεχίζουν αποφασιστικά οι αγρότες: Νέα μπλόκα και καθοριστικές συνελεύσεις – Άνοιξε το αεροδρομίο Ιωαννίνων, έκλεισαν τελωνείο Σκύδρας και Προμαχώνας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Hristrijan Mickoski
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι

rogavopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Έγραψε ιστορία ο Ρογκαβόπουλος, ο πρώτος με 12 τρίποντα σε ματς πρωταθλήματος

vertical111
ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: «Γιατροί-μαϊμού» κατακλύζουν την πλατφόρμα διαδίδοντας fake news

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου πάει στον Τραμπ για τη Γάζα, με το μυαλό στη… προεδρική χάρη – Ο Λευκός Οίκος θα τον πιέσει για παραχωρήσεις στην Αίγυπτο

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του νεαρό καρχαρία Μάκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 18:54
Hristrijan Mickoski
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι

rogavopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Έγραψε ιστορία ο Ρογκαβόπουλος, ο πρώτος με 12 τρίποντα σε ματς πρωταθλήματος

vertical111
ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: «Γιατροί-μαϊμού» κατακλύζουν την πλατφόρμα διαδίδοντας fake news

1 / 3