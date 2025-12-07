search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 20:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 20:24

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)

07.12.2025 20:24
ktinotrofos_provata1

Στο σπίτι του αναρρώνει ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης που συγκλόνισε το πανελλήνιο αποχαιρετώντας τα πρόβατά του, που προορίζονται για σφαγή εξαιτίας της ευλογιάς.

Ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεοφίλου αναγκάστηκε από τις υγειονομικές αρχές να δώσει το κοπάδι του, καθώς κρίθηκε επικίνδυνο για την εξάπλωση της ευλογιάς. Τα παιδιά της οικογένειας κατέγραψαν αυτή την στιγμή που θα στοιχειώνει για πάντα την ιστορία της φάρμας. «Το άδικο είναι πολύ βαρύτερο από τη ζημία», λέει ο ίδιος στο βίντεο, απευθυνόμενος στον «Θεό τσομπάνη».

Ο κ. Κωνσταντίνος Θεοφίλου, φανερά συγκινημένος, κατέρρευσε. Νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, αφού εμφάνισε συμπτώματα εγκεφαλικού.

«Οι γιατροί μας είπαν να μην εκνευρίζεται, να μην ταράζεται. Πέρασε εγκεφαλικό», είπε η γυναίκα του, μιλώντας στο STAR.

«Πρώτα η οικογένεια και μετά όλα τα άλλα. Είναι όλη αυτή η κατάσταση από τις 6 του μήνα πολύ ψυχοφθόρα. Αυτό που περνάμε εμείς, ασ’ το καλύτερα», είπε η κτηνοτρόφος.

Η οικογένεια εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου, που θεωρούνται τα τελευταία καθαρόαιμα στην περιοχή. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», είχε πει ο κ. Θεοφίλου, αποχαιρετώντας τα πρόβατα. Ο ίδιος, η σύζυγός του και τα παιδιά τους μεγάλωσαν δίπλα στα ζώα και τα φρόντιζαν καθημερινά.

Διαβάστε επίσης:

Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στη κυκλοφορία η Εγνατία Οδός

Εύβοια: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του νεαρό καρχαρία Μάκο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
molotof
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Επίθεση αγνώστων με μολότοφ στο Α.Τ. της περιοχής

musk 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφυγε ο Μασκ: «Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία των μη εκλεγμένων και προδοτών»

ktinotrofos_provata1
ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)

dikastiki_aithousa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο

idf gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόκληση από τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού – Δήλωσε ως «νέο σύνορο» με τη Γάζα την γραμμή οριοθέτησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 20:42
molotof
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Επίθεση αγνώστων με μολότοφ στο Α.Τ. της περιοχής

musk 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφυγε ο Μασκ: «Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία των μη εκλεγμένων και προδοτών»

ktinotrofos_provata1
ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)

1 / 3