Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)

Στο σπίτι του αναρρώνει ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης που συγκλόνισε το πανελλήνιο αποχαιρετώντας τα πρόβατά του, που προορίζονται για σφαγή εξαιτίας της ευλογιάς.

Ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεοφίλου αναγκάστηκε από τις υγειονομικές αρχές να δώσει το κοπάδι του, καθώς κρίθηκε επικίνδυνο για την εξάπλωση της ευλογιάς. Τα παιδιά της οικογένειας κατέγραψαν αυτή την στιγμή που θα στοιχειώνει για πάντα την ιστορία της φάρμας. «Το άδικο είναι πολύ βαρύτερο από τη ζημία», λέει ο ίδιος στο βίντεο, απευθυνόμενος στον «Θεό τσομπάνη».

Ο κ. Κωνσταντίνος Θεοφίλου, φανερά συγκινημένος, κατέρρευσε. Νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, αφού εμφάνισε συμπτώματα εγκεφαλικού.

«Οι γιατροί μας είπαν να μην εκνευρίζεται, να μην ταράζεται. Πέρασε εγκεφαλικό», είπε η γυναίκα του, μιλώντας στο STAR.

«Πρώτα η οικογένεια και μετά όλα τα άλλα. Είναι όλη αυτή η κατάσταση από τις 6 του μήνα πολύ ψυχοφθόρα. Αυτό που περνάμε εμείς, ασ’ το καλύτερα», είπε η κτηνοτρόφος.

Η οικογένεια εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου, που θεωρούνται τα τελευταία καθαρόαιμα στην περιοχή. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», είχε πει ο κ. Θεοφίλου, αποχαιρετώντας τα πρόβατα. Ο ίδιος, η σύζυγός του και τα παιδιά τους μεγάλωσαν δίπλα στα ζώα και τα φρόντιζαν καθημερινά.

