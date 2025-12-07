Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο

Έκλεισαν το απόγευμα της Κυριακής οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Τα μέλη του ωστόσο θα συνεχίσουν να ψηφίζουν και αύριο, Δευτέρα, οπότε και θα αναδειχθεί και ο νέος πρόεδρος για την επόμενη τετραετία.

Στον ΔΣΑ οι δύο μονομάχοι είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, με τον πρώτο να έχει 4 μονάδες περίπου διαφορά στον πρώτο γύρο.

Συγκεκριμένα, ο Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο Κουτσόλαμπρος 18,84% (2.526 σταυρούς).

Οι εκλογές συνεχίζονται και αύριο στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διεκδικούν την πρώτη θέση ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη, ενώ στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την πρώτη θέση ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης.

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στη κυκλοφορία η Εγνατία Οδός

Εύβοια: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του νεαρό καρχαρία Μάκο

Μνημόσυνο Λυγγερίδη: Μήνυμα κατά της οπαδικής βίας από την ΠΟΑΣΥ