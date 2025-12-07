search
07.12.2025 20:12

Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο

07.12.2025 20:12
dikastiki_aithousa_new

Έκλεισαν το απόγευμα της Κυριακής οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Τα μέλη του ωστόσο θα συνεχίσουν να ψηφίζουν και αύριο, Δευτέρα, οπότε και θα αναδειχθεί και ο νέος πρόεδρος για την επόμενη τετραετία.

Στον ΔΣΑ οι δύο μονομάχοι είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, με τον πρώτο να έχει 4 μονάδες περίπου διαφορά στον πρώτο γύρο.

Συγκεκριμένα, ο Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο Κουτσόλαμπρος 18,84% (2.526 σταυρούς).

Οι εκλογές συνεχίζονται και αύριο στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διεκδικούν την πρώτη θέση ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη, ενώ στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την πρώτη θέση ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης. 

molotof
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Επίθεση αγνώστων με μολότοφ στο Α.Τ. της περιοχής

musk 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφυγε ο Μασκ: «Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία των μη εκλεγμένων και προδοτών»

ktinotrofos_provata1
ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)

dikastiki_aithousa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο

idf gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόκληση από τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού – Δήλωσε ως «νέο σύνορο» με τη Γάζα την γραμμή οριοθέτησης

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

