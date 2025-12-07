«Αγριεύουν» οι αγρότες: Σε τρία σημεία κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας, 4.000 τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται για μία ακόμη μέρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών, που απαντούν με ενίσχυση των μπλόκων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, παρά τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης.

Τη στιγμή που πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τους καλεί εκ νέου σε διάλογο, χαρακτηρίζοντας όμως «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους.

4.000 τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας

Στην πανθεσσαλική σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε, οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους με αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα θα γίνει μεσοβδόμαδα.

Κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου βρίσκονται 4.000 τρακτέρ. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι ομάδες περιφρούρησης παραμένουν δίπλα στα παραταγμένα τρακτέρ τους.

Σήμερα συνεδριάζει το μπλόκο και να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του. Μάλιστα από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτηρίων δρόμων.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας όπου το μπλόκο είναι επίσης μεγάλο, σήμερα Σάββατο, 6/12 αναμένεται να έρθουν και νέα τρακτέρ.

Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω υπάρχει και το μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.

Περίπου 200 τρακτέρ από την περιοχή του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατευθύνθηκαν σήμερα το πρωί προς τον κόμβο των Μικροθηβών, και απέκλεισαν την Εθνική Οδό, καίγοντας άχυρα.

Στα δύο και η Αθηνών – Θεσσαλονίκης στις Μικροθήβες

Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία Οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας και στην Εγνατία Οδό, στη Σιάτιστα, από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί των τελωνείων και των μεθοριακών σταθμών.

Οι επαφές και οι ζυμώσεις μεταξύ των αγροτικών συλλόγων είναι συνεχείς, καθώς αναζητείται κοινός βηματισμός για τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η θεσμοθέτηση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, καθώς και η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διασφαλίζεται αποζημίωση στο 100% για την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων όλα τα βλέμματα

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη εβδομάδα, οπότε αναμένεται να συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων και την κοινή κλιμάκωση των δράσεων σε όλη τη χώρα.

Κλειστή σε τρία σημεία η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας

Στο μεταξύ, κλειστή σε τρία σημεία είναι η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, καθώς σήμερα ενισχύθηκαν τα μπλόκα στο ύψος της Βοιωτίας με αγρότες από Λιβαδειά, Αλίαρτο, Βαγιά, Θεσπιές και Κάστρο, ενώ στήθηκε και νέο μπλόκο το πρωί της Κυριακής στον κόμβο του Κάστρου.

Πρόκειται για το δεύτερο μπλόκο στη Βοιωτία, μετά από αυτό των αγροτών της Θήβας στο ύψος του 90.

Η Αθηνών – Λαμίας έχει και τρίτο μπλόκο, αυτό της Φθιώτιδας, στον κόμβο του Μπράλου.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, εκφράζοντας το κλίμα αποφασιστικότητας που επικρατεί και στους υπόλοιπους συναδέλφους του.

Σκληραίνουν της στάση τους σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο: Νέο μπλόκο στον Εύηνο, αποκλεισμός του αεροδρομίου στα Ιωάννινα

Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής, οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησανσε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού στη γέφυρα του Ευήνου, ενώ παραμένουν κλειστά τα διόδια στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου.

Την ίδια ώρα εκατοντάδες τρακτέρ συγκεντρώνονται και στον κόμβο Λαψίστας, προκειμένου στις 12:30 να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου των Ιωαννίνων, όπου ήδη βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Πράσινα Φανάρια – Τι ισχύει για την πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Μία «ανάσα» από το αεροδρόμιο κλούβες των ΜΑΤ παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε περίπου 150 τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στα Πράσινα Φανάρια.

Ο πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Θέρμης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ανέφερε χθες στο ΕΡΤnews: «Το μπλόκο μας θα ενισχυθεί. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι το συζητάνε από τις γύρω περιοχές να ενισχύσουν το μπλόκο».

«Περικυκλωμένη» η Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί σε τρία σημεία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Νέο μπλόκο σημειώθηκε σήμερα στον κόμβο Δερβενίου από αγρότες του Λαγκαδά, της Βόλβης και του Ωραιοκάστρου, χωρίς να κλείσουν τον δρόμο.

Στα Μάλγαρα έχει ανοίξει από χθες το ρεύμα Αθηνών – Θεσσαλονίκης που είχε κλείσει το απόγευμα του Σαββάτου για δύο ώρες.

Ανοιχτός ο κόμβος Πύργου

Χθες Σάββατο έκλεισε κλείσει και ο κόμβος Πύργου, καθώς οι αγρότες της Ηλείας συνεχίζουν για 5η συνεχόμενη μέρα τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Αρκετοί αγρότες διανυκτερεύουν σε αυτοσχέδιο κιόσκι και όπως επισημαίνουν δεν θα υποχωρήσουν, ζητώντας από την πολιτεία να εκπληρώσει τα αιτήματά τους.

Επ’ αόριστον αποκλεισμός του αεροδρομίου Ηρακλείου

Στην Κρήτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα δυναμική κίνηση: τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου από τη Δευτέρα και επ’ αόριστον.

Ειδικότερα, τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου την ερχόμενη Δευτέρα (08/12), αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη της Παρασκευής (05/12), η οποία διεξήχθη στο Ηράκλειο.

«Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων.

Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου θα συμμετέχουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το νομό Λασιθίου, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην Παχειά Άμμο στις 09:00 και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο».

