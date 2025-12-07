search
07.12.2025 11:08

Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «καρφώθηκε» στον κυματοθραύστη (Video)

07.12.2025 11:08
limeniko

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όταν σκάφος του Λιμενικού βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε πάνω στον κυματοθραύστη στα Πευκάκια, ακινητοποιούμενο στα βράχια.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί και ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού και τεχνικοί, προκειμένου να αξιολογήσουν τις ζημιές και να οργανώσουν την απομάκρυνση του σκάφους.

Οι Aρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών της πρόσκρουσης και την ασφαλή απομάκρυνση του σκάφους από το σημείο.

