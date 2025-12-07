Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «καρφώθηκε» στον κυματοθραύστη (Video)

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όταν σκάφος του Λιμενικού βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε πάνω στον κυματοθραύστη στα Πευκάκια, ακινητοποιούμενο στα βράχια.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί και ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού και τεχνικοί, προκειμένου να αξιολογήσουν τις ζημιές και να οργανώσουν την απομάκρυνση του σκάφους.

Οι Aρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών της πρόσκρουσης και την ασφαλή απομάκρυνση του σκάφους από το σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Εκλογές στους 12 μεγαλύτερους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας σήμερα

Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μετά την επίθεση από πίτμπουλ

Νέος ΚΟΚ: Αυτά είναι τα 8 σημεία της Αττικής που θα μπουν πιλοτικά κάμερες μέχρι το τέλος του 2025