Σίσσυ Χρηστίδου για κόντρα Αρναούτογλου με Ουγγαρέζο: «Ο Γρηγόρης θα έχει καταλάβει ότι ήταν υπερβολικός και ίσως το διορθώσει» (Video)

Με την κόντρα που ξέσπασε μέσα στην εβδομάδα ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ασχολήθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/4) μέσα από την εκπομπή της η Σίσσυ Χρηστίδου.
Οι δύο άντρες βρέθηκαν απέναντι όταν ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 καταφέρθηκε ενάντια του ραδιοφωνικού παραγωγού λόγω κάποιας διαστρεβλωμένης πληροφορίας που έφτασε στα αυτιά του και σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος μίλησε με υποτιμητικά λόγια για την 30χρονη πορεία του στον χώρο των media.
Αμέσως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσε να απαντήσει στα λεγόμενα που του μεταφέρθηκαν, χαρακτηρίζοντας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο “καημένο” και τονίζοντας πως “μάταια προσπαθεί να κάνει επιτυχία στο ραδιόφωνο”.
Βέβαια, ο ραδιοφωνικός παραγωγός του MyRadio έπαιξε το πρωί της Παρασκευής στον αέρα της εκπομπής του το “επίμαχο” απόσπασμα με τα πραγματικά του λεγόμενα, ξεκαθαρίζοντας την παρεξήγηση.
Παίρνοντας θέση για το περιστατικό, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε από την πλευρά της:
«Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που έχει προλάβει να παίξει το απόσπασμά του ο Ουγγαρέζος. Πριν παίξει το απόσπασμα, δεν ξέραμε για τι πράγμα μιλάμε, δεν ξέραμε σε τι απευθύνεται η αντίδραση του Γρηγόρη. Παιδιά, λείπει ο ακροατής από το ρεπορτάζ άρα… ο ακροατής φταίει.
Ο Δημήτρης ειδικά, αν θέλει να πει κάτι, το λέει. Δεν έχει δείξει ποτέ ότι φοβάται ή ότι τον νοιάζει να πει κάτι ευθέως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν είπε απολύτως τίποτα. […] Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο Γρηγόρης, που χθες θα άκουσε το απόσπασμα, θα αισθάνθηκε και ο ίδιος ότι έχει υπερβάλει. Υποθέτω ότι δεν το είχε ακούσει και μπορεί να κάνει κάποια διορθωτική. Ο Δημήτρης ξεκαθάρισε μέσα στη βδομάδα ότι “από το πουθενά, ρε παιδιά, τι ξεκινήσαμε τώρα;”. Έχει πει επανειλημμένα ότι είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζει και εκτιμά».
