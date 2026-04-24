Δημήτρης Ουγγαρέζος: Έπαιξε το ηχητικό με όσα είχε πει για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου – «Τώρα ξέρετε τι τον έκανε να με βρίσει τόσο πολύ (Video)

Ένα τέλος στην κόντρα με τον Γρηγόρη Αρναούτoγλου προσπάθησε δώσει σήμερα (24/4) ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσω της ραδιοφωνικής του εκπομπής.

Ο δημοσιογράφος αποφάσισε, συγκεκριμένα, να παίξει στον αέρα του Myradio 104.6, το επίμαχο ηχητικό απόσπασμα που στάθηκε αιτία ώστε να ανέβουν οι τόνοι ανάμεσά τους.

Τότε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα ενοχλημένος, χαρακτηρίζοντας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο «καημένο» που κάνει μια «απεγνωσμένη προσπάθεια να πετύχει στο ραδιόφωνο..»

Απαντώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές που υποστήριξαν ότι ο Ουγγαρέζος έθιξε με τα λόγια του τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο δημοσιογράφος αποφάσισε να παίξει το εν λόγω ηχητικό απόσπασμα, ώστε να λυθεί κάθε απορία…

Το ηχητικό απόσπασμα

«Ελπίζω μετά από αυτό να ηρεμήσουμε και πολύ περισσότερο να έχουν και τα πάνελ πραγματικά να σχολιάζουν κάτι, γιατί σχολιάζουν κάτι που δεν άκουσαν. Σας το βάζω λοιπόν, για να σταματήσετε να μου βάζετε λόγια στο στόμα μου, ότι αμφισβήτησα την 30χρονη καριέρα του Γρηγόρη, και από που κι ως που ο Ουγγαρέζος μίλησε για τον Γρηγόρη. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Και ορίστε η απόδειξη… Έχει προηγηθεί ένα ανέκδοτο του Γιώργου Λιανού. Δεν το παίζουμε όλο το ανέκδοτο, δεν είναι μονταρισμένο, απλώς δεν παίζουμε όλο το ανέκδοτο» είπε αρχικά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ενώ αμέσως μετά, έπαιξε το ηχητικό στο οποίο ακούγεται μεταξύ άλλων να λέει τα εξής:

«Βλέπεις; Αυτοί έχουν φίλερ…Μισό λεπτό να σκεφτώ κάτι που ήθελα, έχει να κάνει με την εκπομπή. Βλέπεις ότι αυτοί δε μιλάνε συνέχεια για πολιτικά; Έχουμε βάλει τρεις σταθμούς και όλοι κάνουν πλάκα. Από ένα λεπτό έχουμε βάλει τον καθένα και κάνουν πλάκα. Εμάς αν μας βάζανε θα άκουγαν…»

«Την περασμένη εβδομάδα την πλήρωσε ο Λιανός, τώρα την πλήρωσα εγώ»

«Αυτό είναι παιδιά. Γι’ αυτό το πράγμα τρώμε σκ@@ο. Λέει τη γνωμούλα του ο Παπανώτας, η Τσιμτσιλή, ο Γιώργος, τα παιδιά εκεί, τα πάνελ τους. Δεν έγινε τίποτα. Γι’ αυτό σας λέω ότι κάποιος πήγε και του μετέφερε βλακείες του Γρηγόρη και ξέσπασε. Γι’ αυτό βρίζω τον τσάτσο που του τα μετέφερε, δεν το ξέρω καν το άτομο αυτό, δεν τον γνωρίζω. Ή αυτός του μετέφερε ό,τι να ναι για να τον κολακέψει, οι λεγόμενοι αυλοκόλακες. Ή ο Γρηγόρης δεν ήταν καλά εκείνο το πρωί και όπως την περασμένη εβδομάδα την πλήρωσε ο Λιανός, τώρα την πλήρωσα εγώ. Ας σταματήσει τώρα αυτό για να ξέρετε ότι δεν είπα, και δεν είπαμε τίποτα. Αυτό που ο Γρηγόρης λέει ότι το κάνει 15 χρόνια, εμείς το κάνουμε 19. Βάζουμε και ακούμε άλλους σταθμούς γιατί και καλά δεν έχουμε περιεχόμενο και είμαστε όντως οι χειρότεροι, και να γεμίσει ο χρόνος να πάμε σπίτια μας. Τώρα τουλάχιστον, αν θέλετε να παίξετε το θέμα, θα ξέρετε τι έκανε τον Γρηγόρη να με βρίσει τόσο πολύ» σχολίασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Τι είχε πει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνε και εσύ την προσπάθειά σου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται, για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα, Δημήτρη, στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια» είχε σχολιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μεταξύ άλλων.

