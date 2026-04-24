Τζώρτζογλου για Μαριόλα: Η Σοφία έστειλε εξώδικο στα ΜΜΕ όχι σε μένα – Το σέβομαι, ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του (Video)

Για το εξώδικο της Σοφίας Μαριόλα κλήθηκε να απαντήσει ο Στράτος Τζώρτζογλου με τον ηθοποιό να υποστηρίζει ότι αυτό δεν αφορούσε τον ίδιο αλλά τα ΜΜΕ.

Τόνισε δε, ότι σε κάθε περίπτωση δεν έχει σκοπό να σχολιάσει επί του θέματος με τον καθένα να συνεχίζει, πια, τον δρόμο του.

«Η Σοφία το εξώδικο το έστειλε στα media, όχι σε μένα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό» είπε αρχικά μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

«Ο καθένας είναι ελεύθερος για τις επιλογές του. Δεν έχω γνώμη πάνω σε αυτό. Δε θέλω να μιλήσω καθόλου. Είμαστε μια χαρά. Ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του. Είναι όλα οκ. Δε θέλω να μιλήσω καθόλου, ειδικά αυτή την εποχή μετά το εξώδικο. Το σέβομαι. Σέβομαι την απόφαση αυτών των ανθρώπων, να μη μιλάμε για κανένα μέλος αυτής της υπόθεσης. Δεν έχει συμβεί κάτι… Είμαστε δυο άνθρωποι που ακόμα έχουμε αγάπη» πρόσθεσε.

Τι αναφέρει αναλυτικά η εξώδικη ανακοίνωση

«Από το δικηγορικό γραφείο του Όθωνα Παπαδόπουλου ανακοινώνεται ότι έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μαριόλα την ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ίδιας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Η κ. Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από προτροπές του ιδίου που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2025, και έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε επιλογές που αφορούν την προσωπική της ζωή χωρίς αυτές να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή κριτική και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.

Θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και κατά οιουδήποτε αποπειραθεί στο μέλλον να φωτογραφίσει την ίδια ή τα πρόσωπα του κοινωνικού της περιβάλλοντος χωρίς την συγκατάθεσή της, κατά των μέσων ενημέρωσης που τυχόν αναδημοσιεύουν τέτοιες φωτογραφίες, αλλά και εναντίον αυτών που, ανεύθυνα και αυθαίρετα, ασκούν δημόσια κοινωνική κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν καμία γνώση.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις δημόσιες δηλώσεις όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους, παρουσιάζοντας μία εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και όσους, στην προσπάθεια αυτή, θίγουν και τρίτα πρόσωπα, όπως τα μέλη της οικογενείας της και τα άτομα του κοινωνικού της κύκλου, που την συνοδεύουν στις κοινωνικές της δραστηριότητες».

