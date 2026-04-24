Γιώργος Χρανιώτης: «Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

Συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν παραχώρησε ο Γιώργος Χρανιώτης με αφορμή τη συμμετοχή του σε θεατρική παράσταση τη φετινή σεζόν.

Ερωτηθείς για τον γιο του, ο ηθοποιός τόνισε ότι η πατρότητα είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει κάνει στη ζωή του, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε ένα σοκ για τον ίδιο κατά τη συνειδητοποίησε ότι όταν έχεις παιδί, το «εγώ» γίνεται άμεσα «εμείς».

«Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, όταν έχεις παιδί: να πάω για δεύτερο; Εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος. Υπήρχε έλλειψη ετοιμότητας. Είναι το σοκ που από το εγώ πηγαίνουμε στο εμείς και το αισθάνεσαι στο πετσί σου» είπε αρχικά.

Ερωτηθείς πώς θα αντιδρούσε αν ο γιος του επέλεγε να ακολουθήσει τα χνάρια του επαγγελματικά, ο ηθοποιός απαντά ότι δεν τον απασχολεί αν και όπως έχει φανεί μέχρι τώρα, ο δρόμος της υποκριτικής δεν του αρέσει.

«Θα αντιδρούσα με τον ίδιο τρόπο όπως αν μου έλεγε ότι θέλει να γίνει αστροναύτης! Δεν νομίζω πως τον ενδιαφέρει αυτή η κατεύθυνση. Έχει έρθει να με δει στο θέατρο, αλλά βαριέται, δεν βρίσκει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτό που κάνω» τόνισε.

