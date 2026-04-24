Χριστόδουλος Στυλιανού: «Δεν πιστεύω στα θαύματα, δεν είμαι άθεος, δεν ξέρω τι είμαι» (Video)

Για τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία, αλλά και για τη δική του σχέση με τη θρησκεία, μίλησε ο Χριστόδουλος Στυλιανού.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν δηλώνει άθεος, ωστόσο δεν πιστεύει σε θαύματα…

«Το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά μένουν σ’ αυτά που μαθαίνουν ως ιστορία στο σχολείο και δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να πάνε λίγο πιο πέρα. Και ξαφνικά βλέπεις ανθρώπους στην ηλικία μου, ας πούμε, οι οποίοι σου μιλάνε για τον Καποδίστρια και τον Κολοκοτρώνη όπως τον είχαν διδαχθεί στο δημοτικό. Μπορεί να το ‘χουν ανάγκη γιατί τους προκαλεί μια ανάταση η πιο απλή εκδοχή της ιστορίας, αλλά πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού σου να ξέρεις ότι γίνεται και λίγο επίτηδες αυτό. Πήγα και είδα τον “Καποδίστρια” σε έναν κινηματογράφο μόνος μου και, όταν τελείωσε το έργο, χειροκροτούσαν όλοι. “Πω πω, Θεέ μου” είπα. Δεν πιστεύω στα θαύματα, όχι. Δεν είμαι άθεος, δεν ξέρω τι είμαι. Μάλλον φοβάμαι. “Αν υπάρχει, τι θα γίνει; Θα πάμε στην κόλαση” σκέφτομαι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ σε στιγμή έντασης μπροστά στις κάμερες – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Κάνιε Γουέστ: Μετά το απαγορευτικό σε Γαλλία, Βρετανία και Πολωνία βρήκε… παρηγοριά στην Τσεχία – Συναυλία το καλοκαίρι στην Πράγα

Νέα εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη



