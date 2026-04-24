ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 09:26
24.04.2026 08:28

Χριστόδουλος Στυλιανού: «Δεν πιστεύω στα θαύματα, δεν είμαι άθεος, δεν ξέρω τι είμαι» (Video)

Για τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία, αλλά και για τη δική του σχέση με τη θρησκεία, μίλησε ο Χριστόδουλος Στυλιανού.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν δηλώνει άθεος, ωστόσο δεν πιστεύει σε θαύματα…

«Το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά μένουν σ’ αυτά που μαθαίνουν ως ιστορία στο σχολείο και δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να πάνε λίγο πιο πέρα. Και ξαφνικά βλέπεις ανθρώπους στην ηλικία μου, ας πούμε, οι οποίοι σου μιλάνε για τον Καποδίστρια και τον Κολοκοτρώνη όπως τον είχαν διδαχθεί στο δημοτικό. Μπορεί να το ‘χουν ανάγκη γιατί τους προκαλεί μια ανάταση η πιο απλή εκδοχή της ιστορίας, αλλά πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού σου να ξέρεις ότι γίνεται και λίγο επίτηδες αυτό. Πήγα και είδα τον “Καποδίστρια” σε έναν κινηματογράφο μόνος μου και, όταν τελείωσε το έργο, χειροκροτούσαν όλοι. “Πω πω, Θεέ μου” είπα. Δεν πιστεύω στα θαύματα, όχι. Δεν είμαι άθεος, δεν ξέρω τι είμαι. Μάλλον φοβάμαι. “Αν υπάρχει, τι θα γίνει; Θα πάμε στην κόλαση” σκέφτομαι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ σε στιγμή έντασης μπροστά στις κάμερες – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Κάνιε Γουέστ: Μετά το απαγορευτικό σε Γαλλία, Βρετανία και Πολωνία βρήκε… παρηγοριά στην Τσεχία – Συναυλία το καλοκαίρι στην Πράγα

Νέα εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη

ΥΓΕΙΑ

Σωματείο Εργαζομένων ΠΓΝ Αττικό : «Φιέστα σε χωράφι – Υπάρχουν 136 ασθενείς σε ράντζα και λείπουν νοσηλευτές»

LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης: «Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή επιστροφή ενοικίου το 2026 σε γιατρούς εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές τι ισχύει και πληρωμές

ΚΟΣΜΟΣ

«Τσίγκινη» η «χρυσή βίζα» του Τραμπ: Μόνο μία έχει εγκριθεί ως τώρα (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με θανάτους και εξαφανίσεις επιστημόνων και εργαζομένων στη NASA

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Παρουσία τρίτου προσώπου το φονικό, συνελήφθη ο 20χρονος ναύτης και άλλοι τρεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος από Δελφούς: «Διόρθωσε» την Κοβέσι, άδειασε θεαματικά την κυβέρνηση – Ο φαρμακερός υπαινιγμός για Μητσοτάκη

