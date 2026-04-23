Κάνιε Γουέστ: Μετά το απαγορευτικό σε Γαλλία, Βρετανία και Πολωνία βρήκε… παρηγοριά στην Τσεχία – Συναυλία το καλοκαίρι στην Πράγα

Συναυλία στην Τσεχία θα δώσει το καλοκαίρι οΑμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ, ευρέως γνωστός για τα αντισημιτικά σχόλιά του, όπως ανακοίνωσε η διευθύντρια του ιππόδρομου της Πράγας Velka Chuchle, όπου θα λάβει χώρα η εκδήλωση.

Ο 48χρονος τραγουδιστής αναμένεται να δώσει συναυλία την 25η Ιουλίου στην τσεχική πρωτεύουσα, δήλωσε στο AFP η Σουζάνα Ραμπόβα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

"Kanye West set to appear in Prague in July…"



Will believe that when I see it. https://t.co/WYcUUUrPQJ — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) April 23, 2026

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, τη συναυλία διοργανώνει η εταιρεία HUGO Production, που ανήκε σε έναν 20χρονο Σλοβάκο, τον Ούγκο Βάργκα, σύμφωνα με το τσεχικό μητρώο εταιρειών.

Ο Αμερικανός ράπερ, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο Ye, ο οποίος προετοιμάζει μια περιοδεία στην Ευρώπη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, έχασε τα τελευταία χρόνια πολλούς θαυμαστές και πολλά εμπορικά συμβόλαια έπειτα από αντισημιτικές και ρατσιστικές δηλώσεις του.

Μεταξύ άλλων, το 2023 είχε πει πως «λάτρευε τους ναζί», είχε βγάλει προς πώληση στον ιστότοπό του ένα μπλουζάκι διακοσμημένο με τη σβάστικα και είχε κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2025 ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler», το οποίο είχε απαγορευτεί από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες streaming.

Στις αρχές Απριλίου, στον καλλιτέχνη, που έχει βραβευτεί με 24 Grammy, απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο για συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο, την ώρα που η Ολλανδία έκανε γνωστό πως δεν προβλέπει να απαγορεύσει συναυλίες του που είχαν προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουνίου.

Στη Γαλλία, ο Κάνιε Γουέστ είχε ο ίδιος ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα την αναβολή της συναυλίας του που είχε προγραμματιστεί για την 11η Ιουνίου στη Μασσαλία, μπροστά στην αντίθεση των αρχών της πόλης και της κυβέρνησης που κατήγγειλαν αντισημιτικές δηλώσεις εκ μέρους του.

