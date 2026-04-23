Η δικαστική διαμάχη μεταξύ του Έλον Μασκ και του Σαμ Άλτμαν δεν αποτελεί μια απλή νομική αντιπαράθεση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για μια δημόσια αποκάλυψη που φέρνει στο φως τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της τεχνολογικής ελίτ. Από την έρημο της Νεβάδα μέχρι τα άδυτα της OpenAI, οι καταθέσεις αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα γεμάτη ίντριγκες, προσωπικές ατζέντες και συμμαχίες που καταρρέουν.

Το «Beef» των κολοσσών

Στην ουσία της αγωγής του, ο Μασκ υποστηρίζει ότι ο Άλτμαν και οι συνεργάτες του εξαπάτησαν τον κόσμο —και τον ίδιο— μετατρέποντας την OpenAI από ένα ανοιχτό, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο σε μια κλειστή, κερδοσκοπική επιχείρηση υπό τον έλεγχο της Microsoft. Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι η αρχική συμφωνία προέβλεπε ότι η τεχνολογία θα ανήκε στην ανθρωπότητα και όχι σε μετόχους. Ζητά από το δικαστήριο να επιβάλει την επιστροφή της εταιρείας στις ρίζες της και να αναγκάσει τα στελέχη να επιστρέψουν τα κέρδη που απέκτησαν από αυτή τη μετάβαση. Αυτά τα κεφάλαια, σύμφωνα με την πλευρά του Μασκ, δεν τροφοδότησαν μόνο προσωπικές περιουσίες, αλλά άνοιξαν και τον δρόμο για την άσκηση πολιτικής επιρροής, με στελέχη όπως ο Γκρεγκ Μπρόκμαν να διοχετεύουν πλέον εκατομμύρια σε προεκλογικές εκστρατείες υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ..

Ο Μασκ και η «Κεταμίνη Ρινόκερου»

Οι νομικοί εκπρόσωποι της OpenAI έθεσαν ένα κρίσιμο ερώτημα: Ποιες ακριβώς ήταν οι δραστηριότητες του Έλον Μασκ στο φεστιβάλ Burning Man το 2017; Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η παραμονή του εκεί συνέπεσε με το αποκορύφωμα των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της εταιρείας. Οι δικηγόροι της OpenAI προσπάθησαν να πλήξουν την αξιοπιστία του Μασκ και τη διαύγειά του κατά τις διαπραγματεύσεις, ισχυριζόμενοι ότι έκανε χρήση κεταμίνης και αμφεταμινών, θέλοντας να δείξουν ότι αν ο Μασκ ισχυρίζεται πως «δεν θυμάται» να συμφώνησε σε κάποια πράγματα, αυτό μπορεί να οφείλεται στη χρήση ουσιών και όχι σε δόλο της OpenAI.

Όπως αναφέρει η Washington Post, o Μασκ στην κατάθεσή του αρνήθηκε ότι γνωρίζει τι είναι αυτό το μείγμα, αν και έχει παραδεχτεί στο παρελθόν τη χρήση απλής κεταμίνης για ιατρικούς λόγους. Παρά τη δήλωσή του ότι δεν θυμάται το περιστατικό, η δικαστής επέτρεψε να εξεταστεί το θέμα στη δίκη, θεωρώντας ότι τα πιθανά κενά μνήμης είναι σχετικά με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν τότε.

Η «κατάσκοπος» του Μασκ και η «Γάτα του Σρέντινγκερ»

Η Σιβόν Ζίλις, επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του Μασκ, φέρεται να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης του μέσα από την OpenAI. Μηνύματα που διέρρευσαν δείχνουν τη Ζίλις να συμβουλεύεται τον Μασκ για το αν πρέπει να διατηρήσει μια προσχηματική φιλική σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας ώστε να συνεχίσει η ροή πληροφοριών προς αυτόν.

Η οικειότητα μεταξύ τους ήταν τέτοια που, όπως αποκαλύφθηκε, η Ζίλις είχε αποθηκευμένο τον Μασκ στις επαφές της με το ψευδώνυμο «Schrödinger’s Cat» (Η Γάτα του Σρέντινγκερ). Το γεγονός ότι η Ζίλις είναι η μητέρα τεσσάρων παιδιών του Μασκ προσδίδει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, με την OpenAI να αμφισβητεί την αξιοπιστία της και να την κατηγορεί για διπλό παιχνίδι εις βάρος του οργανισμού.

Το παλίο «bromance» από τον Άλτμαν

Παρά τη σημερινή τους έχθρα, τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν μια διαφορετική εικόνα για τη σχέση του Σαμ Άλτμαν με τον Μασκ. Σε μηνύματα του 2023, ο Άλτμαν αποκαλούσε τον Μασκ «ήρωά μου», ενώ φαίνεται πως αγωνιούσε για την αποδοχή του. Μάλιστα, ο Άλτμαν φέρεται να ανησυχούσε τόσο για τη γνώμη του Μασκ, που ρωτούσε τη Ζίλις αν θα έπρεπε να ποστάρει κάτι εγκωμιαστικό γι’ αυτόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο Μασκ ένιωθε παραγκωνισμένος επειδή είχε αποκλειστεί από μια επίσημη φωτογραφία των ιδρυτών της OpenAI.

Ο ρόλος του Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Παρά τη δημόσια αντιπαλότητα, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ φαίνεται πως διατηρούσε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Μασκ. Ιδιωτικά μηνύματα αποκαλύπτουν ότι ο Ζάκερμπεργκ προσέφερε τη βοήθεια της Meta για τον περιορισμό περιεχομένου που στοχοποιούσε την ομάδα του Μασκ (το project DOGE). Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι η πρόταση του Ζάκερμπεργκ να συμμετάσχει σε κοινή προσφορά για την εξαγορά της πνευματικής ιδιοκτησίας της OpenAI. Αυτό αποδεικνύει ότι οι δισεκατομμυριούχοι έβλεπαν τον οργανισμό όχι ως ερευνητικό εργαστήριο, αλλά ως ένα πολύτιμο λάφυρο προς διανομή.

Ο Τζεφ Μπέζος και οι ειρωνίες του Μασκ

Ο Μασκ δεν διστάζει να εκφράσει την περιφρόνησή του για τους ανταγωνιστές του ακόμα και σε επίσημα email. Σε αλληλογραφία του 2016, απέρριψε τη συνεργασία με την Amazon του Τζεφ Μπέζος, χαρακτηρίζοντάς τον «εργαλείο» (tool). Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κατάθεσής του, ο Μασκ επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό, σχολιάζοντας ειρωνικά πως υπάρχει πάντα περιθώριο λύτρωσης για όλους, ακόμα και για τον Μπέζος.

Το ημερολόγιο του ενός δισεκατομμυρίου

Οι προσωπικές σημειώσεις του Γκρεγκ Μπρόκμαν, προέδρου της OpenAI, αποκαλύπτουν έναν εσωτερικό αγώνα μεταξύ ηθικής και πλουτισμού. Ενώ αναρωτιόταν αν ο Μασκ ήταν ο «ένδοξος ηγέτης» που θα ήθελε να ακολουθήσει, κατέγραφε με αγωνία το ερώτημα: «Οικονομικά, τι θα με οδηγήσει στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια;». Σήμερα, ο Μπρόκμαν και η σύζυγός του έχουν αποκτήσει τέτοια οικονομική ισχύ, ώστε να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους δωρητές του κινήματος MAGA, συνδέοντας την τύχη της OpenAI απευθείας με τα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Οι αποκαλύψεις στη δίκη αναμένονται… συγκλονιστικές.

