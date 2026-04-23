Σαρλίζ Θερόν: Με ανοιχτό σακάκι και χωρίς σουτιέν «μαγνήτισε» τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί! (Video/Photos)

Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Apex» εμφανίστηκε η Σαρλίζ Θερόν χθες Τετάρτη (22/4) στη Νέα Υόρκη, η οποία επιλέγοντας να φορέσει μόνο ένα σακάκι, χωρίς σουτιέν, μαγνήτισε τα βλέμματα.

Πρόκειται για ένα σύνολο του οίκου Dior, ιδιαίτερα τολμηρό, το οποίο άφηνε το πάνω μέρος του σώματός της εκτεθειμένο. Το look ολοκληρώθηκε με παντελόνι στο ίδιο ύφος και λευκή κορδέλα στον λαιμό της με μακριές λεπτομέρειες.

Η ηθοποιός έχει μακροχρόνια συνεργασία με τον οίκο Dior, καθώς αποτελεί πρέσβειρα του αρώματος J’adore εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τη συνεργασία της και στον τομέα των κοσμημάτων και της περιποίησης.

Στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Apex», η Θερόν πραγματοποίησε μία σειρά εμφανίσεων στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας διαφορετικά σύνολα υψηλής ραπτικής για κάθε δημόσια παρουσία της.

Στο φιλμ, υποδύεται τη Sasha, μια γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επικίνδυνη κατάσταση, σε σκηνοθεσία Baltasar Kormákur. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 24 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης:

