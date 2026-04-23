ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:19
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 13:58

Σαρλίζ Θερόν: Με ανοιχτό σακάκι και χωρίς σουτιέν «μαγνήτισε» τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί! (Video/Photos)

23.04.2026 13:58
Charlize-Theron–new

Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Apex» εμφανίστηκε η Σαρλίζ Θερόν χθες Τετάρτη (22/4) στη Νέα Υόρκη, η οποία επιλέγοντας να φορέσει μόνο ένα σακάκι, χωρίς σουτιέν, μαγνήτισε τα βλέμματα.

Πρόκειται για ένα σύνολο του οίκου Dior, ιδιαίτερα τολμηρό, το οποίο άφηνε το πάνω μέρος του σώματός της εκτεθειμένο. Το look ολοκληρώθηκε με παντελόνι στο ίδιο ύφος και λευκή κορδέλα στον λαιμό της με μακριές λεπτομέρειες.

Charlize Theron arrives in style at the "Apex" New York premiere.

Η ηθοποιός έχει μακροχρόνια συνεργασία με τον οίκο Dior, καθώς αποτελεί πρέσβειρα του αρώματος J’adore εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τη συνεργασία της και στον τομέα των κοσμημάτων και της περιποίησης.

Στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Apex», η Θερόν πραγματοποίησε μία σειρά εμφανίσεων στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας διαφορετικά σύνολα υψηλής ραπτικής για κάθε δημόσια παρουσία της. 

Στο φιλμ, υποδύεται τη Sasha, μια γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επικίνδυνη κατάσταση, σε σκηνοθεσία Baltasar Kormákur. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 24 Απριλίου.

evropaiki-enosi
kovesi_delfi_new_3
GYNAIKOKTONIA_GIAKOUMAKI
kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
benitez pao
kalxthu
dolofonia new
kriti-43xroni-eksot-neo
arnaoutoglou
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:19
evropaiki-enosi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΕ ενέκρινε τη νέα δόση ύψους 1,2 δισ. για την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

kovesi_delfi_new_3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

GYNAIKOKTONIA_GIAKOUMAKI
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Το σημείωμα που άφησε ο 40χρονος στη νέα του σύντροφο – Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας

