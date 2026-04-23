Λίτσα Πατέρα: Ξέσπασε σε δάκρυα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά (Video)

Τη Λίτσα Πατέρα υποδέχθηκε σήμερα (23/4) η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή “Buongiorno”, με τη γνωστή αστρολόγο να μην μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Μπαίνοντας στο πλατό, αγκάλιασε την παρουσιάστρια ξεσπώντας σε δάκρυα. «Σε είδα πριν και λέω… συγκινήθηκε! Ότι κι εμένα τώρα με έπιασε ένα πράγμα, πέρασαν 10 χρόνια αναμνήσεων από μπροστά μου…» είπε η Φαίη Σκορδά, με την αστρολόγο να απαντά:

«Είναι πολύ συγκινητικό που βλέπω όλα τα παιδιά απέναντι. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ! Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση…».

Σημειώνεται ότι η Λίτσα Πατέρα και η Φαίη Σκορδά συνεργάστηκαν στον ANT1 για 9 συνεχόμενες τηλεοπτικές σεζόν, από το 2013 έως το 2022.

Συγκεκριμένα, η κοινή τους πορεία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2013, όταν η Φαίη Σκορδά μετακινήθηκε από το Mega στον ANT1 για να αναλάβει την εκπομπή «Το Πρωινό». Η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε οριστικά τον Ιούλιο του 2022, όταν η παρουσιάστρια αποχώρησε από τον σταθμό μετά από συνολικά 9 χρόνια παρουσίας.

