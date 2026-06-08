Μαντόνα: Ξεσπά για τα κινητά στις συναυλίες – «Κατεβάστε τα γαμ** και συνδεθείτε»

Στο Beacon Theatre στο Μανχάταν για την πρεμιέρα του «Confessions II – The Film» βρέθηκε η Μαντόνα η οποία απευθυνόμενη στο κοινό, ξέσπασε για το γεγονός ότι πλέον τα κινητά έχουν γίνει μέρος της εκάστοτε συναυλίας, στερώντας -όπως τόνισε- τη γνήσια εμπειρία των live.

«Ήρθα σε αυτή τη γη για να δρω, όχι για να παρακολουθώ» τόνισε, επισημαίνοντας ότι η διαρκής ανάγκη για καταγραφή των πάντων έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι θεατές βιώνουν, πια, τις στιγμές.

Ως παράδειγμα, ανέφερε την εμπειρία της στο Coachella, όπου εμφανίστηκε μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, υπογραμμίζοντας ότι σοκαρίστηκε, όταν κοιτάζοντας στο κοινό, αντίκρυσε αντί για πρόσωπα, οθόνες.

Όπως επισήμανε, η σύνδεση αλλοιώνεται όταν οι θεατές εστιάζουν στην καταγραφή και όχι στη συμμετοχή.

«Κατεβάστε τα γαμ*** κινητά και συνδεθείτε» είπε, κλείνοντας.

Madonna On Technology Ruining the Concert Experience: 'Put Your F–king Phones Down and Connect' https://t.co/xzrGvOYyfX June 6, 2026

Το «Confessions II – The Film» θα κάνει πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου μέσω YouTube, ενώ το νέο της άλμπουμ «Confessions II» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.

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