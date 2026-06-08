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ΜΟΥΣΙΚΗ

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08.06.2026 10:44

Duffy: Ανακοίνωσε την πρώτη της συναυλία μετά από 15 χρόνια

08.06.2026 10:44
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Η Duffy πρόκειται να επιστρέψει στη σκηνή, μετά από χρόνια αποχής από τη μουσική βιομηχανία.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Instagram ότι θα πραγματοποιήσει μια συναυλία στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα, παρουσιάζοντας νέα μουσική μετά από περισσότερα από 15 χρόνια.

«Θα δώσω μια μυστική συναυλία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου και θα ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθούν κάποιοι από εσάς», έγραψε στα stories της και πρόσθεσε: «Ο χώρος έχει μικρή χωρητικότητα, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε μόνο λίγους, αλλά ανυπομονώ πραγματικά για αυτό, θα τραγουδήσω μερικά καινούργια τραγούδια».

Η είσοδος στη συναυλία θα γίνει αποκλειστικά μέσω κλήρωσης, με τους θαυμαστές να δηλώνουν συμμετοχή μέσα από τoυς λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια είχε προϊδεάσει το κοινό της για την σταδιακή της επιστροφή, καθώς σε ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο μέσα από ένα στούντιο ηχογράφησης.

«Μακάρι να μπορούσα να βρω τις σωστές λέξεις για να εξηγήσω πόσο μου λείψατε όλοι. Δουλεύω για να επιστρέψω κοντά σας», έγραψε στους θαυμαστές της.

Νωρίτερα φέτος, το Disney+ ανακοίνωσε ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής Hulu Original, στο οποίο η Duffy θα αφηγηθεί την ιστορία της για πρώτη φορά, από τα παιδικά της χρόνια στην Ουαλία και τη μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι τη δεκαετή αποχή και την οδυνηρή επίθεση που την ανάγκασε να αποσυρθεί.

Η Aimée Anne Duffy γεννήθηκε στο Bangor της Ουαλίας και έγινε παγκοσμίως γνωστή με το «Rockferry», το οποίο αναδείχθηκε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2008, ενώ της χάρισε τρία Βραβεία BRIT, ένα Grammy και ένα Ivor Novello.

Η διάσημη επιτυχία «Mercy» έφτασε στο Νο. 8 του Billboard Hot 100 και παράλληλα κατέκτησε τη κορυφή του βρετανικού chart, όπου παρέμεινε για πέντε εβδομάδες.

Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο «Endlessly» προτού χαθεί ξαφνικά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας κυκλοφορήσει στη συνέχεια μόνο δύο τραγούδια, την μπαλάντα «River in the Sky» και το τραγούδι «Something Beautiful».

Το 2020, η Duffy έσπασε τη σιωπή της σχετικά με τον λόγο της δεκαετούς απουσίας της, αποκαλύπτοντας μέσα από ανάρτηση στο Instagram και ένα εκτενέστερο προσωπικό δοκίμιο πως έπεσε θύμα απαγωγής αφού της χορήγησαν ναρκωτικά σε ένα εστιατόριο ενώ γιόρταζε τα γενέθλιά της και την μετέφεραν σε μια ξένη χώρα όπου και βιάστηκε.

Η ίδια εξομολογήθηκε ότι η δοκιμασία την άφησε με τάσεις αυτοκτονίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «κανείς απολύτως» από το περιβάλλον της δεν γνώριζε τι είχε συμβεί, μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της. Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει γνωστή καμία σύλληψη σε σχέση με την υπόθεση.

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