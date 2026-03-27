Η Duffy, η Ουαλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που σημείωσε τεράστια επιτυχία με το «Mercy» το 2008 και στη συνέχεια αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, πρόκειται να διηγηθεί την ιστορία της σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Disney+.

Η ανακοίνωση έγινε στο Φεστιβάλ Series Mania στη Λιλ της Γαλλίας από την επικεφαλής περιεχομένου του Disney+, ‘Αντζελα Τζέιν (Angela Jain) κατά τη διάρκεια ομιλίας της.

Όπως αναφέρει το Variety, το 2020, η καλλιτέχνις αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε αποσυρθεί από τη μουσική το 2011, αφού έπεσε θύμα απαγωγής και βιασμού.

Duffy to Speak About Sexual Assault, Kidnapping and Absence From Music for First Time in Disney+ Documentary https://t.co/3bPFSAO8YX — Variety (@Variety) March 25, 2026

Η Duffy «εξαφανίστηκε από προσώπου γης και δεν έχει μιλήσει πραγματικά για το τι συνέβη εκείνη την περίοδο, εκτός από μια ανάρτηση στα social media πριν από περίπου πέντε ή έξι χρόνια», σημείωσε η επικεφαλής της πλατφόρμας, χαρακτηρίζοντας το ντοκιμαντέρ παραγωγής της Hulu Original ως ένα «πραγματικά ισχυρό πρότζεκτ».

Η συγκλονιστική πορεία από την άνοδο στην εξαφάνιση

Πρόκειται για τη μοναδική συνέντευξη της Duffy τα τελευταία 15 χρόνια, με το ντοκιμαντέρ να εξερευνά τη ζωή της από την παιδική της ηλικία, μέχρι την απαγωγή και τον βιασμό της, αλλά και την εξαφάνιση της από το προσκήνιο μετά από ό,τι της συνέβη.

Η Aimée Anne Duffy έκανε παγκόσμιο χιτ με το πρώτο της άλμπουμ, το οποίο έκανε τις περισσότερες πωλήσεις στη Βρετανία το 2008.

Αφού κυκλοφόρησε ένα δεύτερο άλμπουμ και προανήγγειλε ένα τρίτο, εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, προκαλώντας ερωτήματα.

Έφθασε το 2020 για να αποκαλύψει η Duffy στο Instagram, σε ανάρτηση που αργότερα διαγράφηκε, ότι είχε δεχτεί επίθεση.

Μετά από έναν μήνα, δημοσίευσε ένα προσωπικό κείμενο περιγράφοντας πώς της έδωσαν ναρκωτικά σε ένα γεύμα γενεθλίων και την πήγαν σε ξένη χώρα όπου βιάστηκε. Η περιπέτεια αυτή κράτησε περίπου έναν μήνα και τελείωσε μόνο όταν κατάφερε να διαφύγει από τον δράστη, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι «κανείς» δεν γνώριζε για την επίθεση και την αιχμαλωσία, η οποία την είχε οδηγήσει σε αυτοκτονικές σκέψεις. «Μετά από αυτό, δεν έβλεπα άνθρωπο, για εβδομάδες έμενα μόνη. Ο βιασμός μου στέρησε τα ανθρώπινα δικαιώματά μου, να ζήσω μια ζωή με αυτονομία από τον φόβο. Έχει ήδη κλέψει το ένα τρίτο της ζωής μου. Αλλά μπορώ να σας πω ότι την τελευταία δεκαετία, στις χιλιάδες μέρες που αφιέρωσα για να ξανανιώσω τον ήλιο στην καρδιά μου, τώρα ο ήλιος λάμπει» είχε πει.

