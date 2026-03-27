Η Ζόζεφιν επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο: «Είμαι ερωτευμένη, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες» (Video)

Την επανασύνδεσή της με τον Νίνο επιβεβαίωσε η Ζόζεφιν κάνοντας λόγο για έναν έρωτα μεγάλο, ενώ επισήμανε ότι ανέκαθεν πίστευε στις δεύτερες ευκαιρίες.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο για τη σχέση της με τον Νίνο όσο και για την κυκλοφορία του νέου τους κομματιού.

Τόνισε δε, ότι είναι πολύ ερωτευμένη με τον σύντροφό της, διανύποντας μια πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή.

«Είμαι ερωτευμένη. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Εγώ λέω ερωτευτείτε γιατί χανόμαστε. Πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες και αν είναι καθαρός ο ουρανός και δεν έχει προχωρήσει κανένας στη ζωή του, μάλλον θα δεις μια επανασύνδεση» δήλωσε.

«Το καινούριο μας τραγούδι με τον Νίνο είναι η αλήθεια μας. Όταν το άκουσα, συγκινήθηκα. Έγραψε μουσική και στίχο ο Νίνο. Είναι ένα τραγούδι σταθμός για εμένα, ένα αληθινό τραγούδι που το κάνει ξεχωριστό ότι το έγραψε αυτός ο άνθρωπος» ανέφερε, στη συνέχεια, για το νέο τους τραγούδι σε στίχους και μουσική του Νίνο.

«Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…» είχε γράψει η ίδια σε πρόσφατη ανάρτησή της.

