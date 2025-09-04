Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον τραγικό θάνατο της γιαγιάς της – «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου»

Ένα συγκινητικό μήνυμα για την τραγική απώλεια της γιαγιάς της ανήρτησε η Ζόζεφιν στο Instagram.

Η τραγουδίστρια ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία την οποία συνόδευσε με αυτή τη συγκινητική λεζάντα:

«Δεν ήσουν μόνο η νονά μου… Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις… κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα. Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω»,.

Υπενθυμίζεται ότι η γιαγιά της Ζόζεφιν βρισκόταν σε θάλασσα στον Πόρτο Ράφτη όταν οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν απότομα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα κύματα και να μην καταφέρει να επιστρέψει στην ακτή…

