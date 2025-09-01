search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

01.09.2025

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της στο Πόρτο Ράφτη

01.09.2025 08:21
zozefin0109

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν, καθώς η αγαπημένη της γιαγιά άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ κολυμπούσε στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του togegonos.gr η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε παραλία της Βραυρώνας, στο Πόρτο Ράφτη.

Η άτυχη γυναίκα έκανε το μπάνιο της αλλά μια απότομη μεταβολή του καιρού, την έκανε να χάσει την ψυχραιμία της στο νερό, να πανικοβληθεί και να μην μπορέσει με τα δυνατά κύματα να βγει στη στεριά. Η γυναίκα, ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου για πάνω από 20 λεπτά προσπαθούσαν να την επαναφέρουν χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Η είδηση του απρόσμενου θανάτου της βύθισε στη θλίψη την τραγουδίστρια και τη μητέρα της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ζόζεφιν βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

