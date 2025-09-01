Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της στο Πόρτο Ράφτη

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν, καθώς η αγαπημένη της γιαγιά άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ κολυμπούσε στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του togegonos.gr η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε παραλία της Βραυρώνας, στο Πόρτο Ράφτη.

Η άτυχη γυναίκα έκανε το μπάνιο της αλλά μια απότομη μεταβολή του καιρού, την έκανε να χάσει την ψυχραιμία της στο νερό, να πανικοβληθεί και να μην μπορέσει με τα δυνατά κύματα να βγει στη στεριά. Η γυναίκα, ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου για πάνω από 20 λεπτά προσπαθούσαν να την επαναφέρουν χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Η είδηση του απρόσμενου θανάτου της βύθισε στη θλίψη την τραγουδίστρια και τη μητέρα της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ζόζεφιν βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Διαβάστε επίσης:

Aλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση στο Tik Tok και να τη βλέπουν δωρεάν είναι κατάπτυστο»

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

Η ανάρτηση της Βίσση μετά την ακύρωση της συναυλίας στα Ιωάννινα: «Εις το επανιδείν»