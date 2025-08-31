Η ανάρτηση της Βίσση μετά την ακύρωση της συναυλίας στα Ιωάννινα: «Εις το επανιδείν»

Οι κακές καιρικές συνθήκες χθες στα Ιωάννινα έφεραν την ακύρωση της συναυλίας της Αννας Βίσση με τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες, στη πλατεία Μαβίλη.

Η καταιγίδα σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, γκρέμισαν ακόμη και τη σκηνή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναυλία.

Ευτύχημα είναι που έγινε το περιστατικό νωρίς, όταν και δεν υπήρχε κόσμος το μεσημέρι, καθώς αν ξεσπούσε η καταιγίδα την ώρα της συναυλίας, θα μπορούσαν να υπάρχουν ακόμη και θύματα.

Προς απογοήτευση του κόσμου βέβαια, η συναυλία δεν έγινε ποτέ, όμως η Αννα Βίσση άφησε ανοιχτο το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη πόλη των Ιωαννίνων, με ανάρτησή της.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», έγραψε.

