31.08.2025 09:11

Η ανάρτηση της Βίσση μετά την ακύρωση της συναυλίας στα Ιωάννινα: «Εις το επανιδείν»

31.08.2025 09:11
vissi-new

Οι κακές καιρικές συνθήκες χθες στα Ιωάννινα έφεραν την ακύρωση της συναυλίας της Αννας Βίσση με τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες, στη πλατεία Μαβίλη.

Η καταιγίδα σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, γκρέμισαν ακόμη και τη σκηνή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναυλία.

Ευτύχημα είναι που έγινε το περιστατικό νωρίς, όταν και δεν υπήρχε κόσμος το μεσημέρι, καθώς αν ξεσπούσε η καταιγίδα την ώρα της συναυλίας, θα μπορούσαν να υπάρχουν ακόμη και θύματα.

Προς απογοήτευση του κόσμου βέβαια, η συναυλία δεν έγινε ποτέ, όμως η Αννα Βίσση άφησε ανοιχτο το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη πόλη των Ιωαννίνων, με ανάρτησή της.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», έγραψε.

ellada-kypros-basket
MEDIA

Πρώτη σε τηλεθέαση κατά την διάρκεια μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Κύπρο

kalyvia-art
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Τρίκαλα – Art Symposium Restart 230: Τα Μ. Καλύβια «θυμούνται» τον Daniel με πανδαισία εκδηλώσεων Τέχνης

macron bayrou france
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η Γαλλία μάς θυμίζει τα θετικά της Ελλάδας, αλλά και το μέγεθος των κινδύνων

diakopi-nerou
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Παγκόσμιος κίνδυνος ασθενειών λόγω μη πρόσβασης 2 δισ. ανθρώπων σε πόσιμο νερό

androulakis
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ανδρουλάκης: Η Τουρκία χρησιμοποίησε προς όφελός της την ελληνική ρητορική περί «ήρεμων νερών»

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

