30.08.2025 20:51

Συναυλία με Βίσση, Ρέμο και Μάστορα στα Ιωάννινα: Μπουρίνι παρέσυρε τη σκηνή – Ακυρώθηκε το live

30.08.2025 20:51
sina1

Κατέρρευσε από τους ισχυρούς ανέμους η τεράστια σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες στα Ιωάννινα.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς την ώρα εκείνη τεχνικοί εργαζόταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Στην περιοχή επικράτησε πανικός και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύναμη της Αστυνομίας. Ευτυχώς τα ασθενοφόρα δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε καμία διακομιδή ενώ οι αστυνομικοί μερίμνησαν για την απομάκρυνση του κόσμου που ήδη είχε αρχίσει να εισρέει στην παραλίμνιο.

Μετά από αυτό το δυσάρεστο γεγονός, οι τεχνικοί άρχισαν να αποκαθηλώνουν όλες τις κατασκευές που είχαν στηθεί τόσο για τα ηχητικά όσο και τον φωτισμό. Η συναυλία προς απογοήτευση χιλιάδων ντόπιων αλλά και επισκεπτών ματαιώθηκε.

1 / 3