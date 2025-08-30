Έμα Στόουν: «Ναρκισσιστική η ιδέα ότι η ανθρωπότητα είναι μόνη στο σύμπαν»

Η Emma Stone προκάλεσε εντύπωση στο Φεστιβάλ Βενετίας όταν αποκάλυψε ανοιχτά ότι πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός χαρακτήρισε ναρκισσιστική την ιδέα ότι η ανθρωπότητα είναι μόνη στο απέραντο σύμπαν εξηγώντας συμπληρωματικά ότι έχει επηρεαστεί βαθιά από τη φιλοσοφία του αστρονόμου Carl Sagan.

Η δήλωσή της έγινε στο πλαίσιο της πρεμιέρας της νέας της ταινίας Bugonia σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου. Πρόκειται για μια σκοτεινή κωμωδία, ριμέικ της κορεατικής ταινίας Save The Green Planet! όπου η Stone υποδύεται τη Michelle Fuller, την διευθύνουσα σύμβουλο μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας που πέφτει θύμα απαγωγής από συνωμοσιολόγους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη μεταμφιεσμένη σε άνθρωπο. Στο πλευρό της πρωταγωνιστεί ο ταλαντούχος Jesse Plemons.

Η Stone, που κέρδισε Όσκαρ το 2023 για το Poor Things, δήλωσε ότι μιλά πλέον ανοιχτά για την πίστη της στους εξωγήινους με στόχο να ανοίξει τη συζήτηση για τη θέση της ανθρωπότητας στο σύμπαν.

