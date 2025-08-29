search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 23:44
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 22:04

«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον – Δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι

29.08.2025 22:04
pamela liam 998- new

Μπουρλότο έβαλε στο διεθνές gossip δημοσίευμα του TMZ για τη σχέση του Λίαμ Νίσον με την Πάμελα Άντερσον.

Μπορεί άπαντες να θαύμασαν το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, όμως η αλήθεια φαίνεται πώς είναι τελείως διαφορετική, καθώς το εν λόγω μέσο υποστηρίζει πως πρόκειται για ένα διαφημιστικό κόλπο που έστησαν οι ομάδες δημοσίων σχέσεων των δύο ηθοποιών σε συνεργασία με τη Paramount για εμπορικούς λόγους, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Τρελές Σφαίρες» (The Naked Gun).

Το TMZ ισχυρίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί δεν συναντήθηκαν από όταν σταμάτησαν τα γυρίσματα τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και την έναρξη της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας, περίπου έναν χρόνο αργότερα.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του «κόλπου» αναφέρει ότι η Πάμελα Άντερσον είπε ότι έφτιαχνε μάφιν και ψωμί για τον Λίαμ Νίσον, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος σε συνεντεύξεις πριν την πρεμιέρα της ταινίας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι δύο ηθοποιοί δεν δείπνησαν ποτέ μόνοι τους και πώς πάντα έτρωγαν μαζί με άλλα άτομο, σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους ρομαντισμός.

Πάντως, το TMZ επικοινώνησε με εκπροσώπους των δύο ηθοποιών, οι οποίοι όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν απαντήσει.

Η ταινία «The Naked Gun»

Οι «Τρελές Σφαίρες» του 2025 είναι σε σκηνοθεσία του Ακίβα Σάφερ, ο οποίος έγραψε το σενάριο σε συνεργασία με τον Νταν Γκρέγκορ και τον Νταγκ Μαντ.

Αποτελεί legacy sequel του «Τρελές Σφαίρες 33⅓: Η Τελευταία Προσβολή» του 1994 και την τέταρτη ταινία στη σειρά με τον ομώνυμο τίτλο, στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο Λέσλι Νίλσεν.

Η νέα ταινία έχει τον Λίαμ Νίσον στον κεντρικό ρόλο, πλαισιωμένο από τους Πάμελα Άντερσον, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Κέβιν Ντουράντ και Ντάνι Χιούστον. Η πλοκή ακολουθεί τον γιο του υπαστυνόμου Φρανκ Ντρεμπιν, ο οποίος πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του.

Μια τέταρτη ταινία «Τρελές Σφαίρες» είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2009, ως sequel προορισμένο για την τηλεόραση με πρωταγωνιστή τον Λέσλι Νίλσεν, ενώ ο Άλαν Σπένσερ είχε αναλάβει να γράψει την ταινία. Ωστόσο, το εγχείρημα ακυρώθηκε, λόγω της αποχώρησης του τελευταίου.

Μετά από αρκετά χρόνια δυσκολιών με την παραγωγή της ταινίας, συμπεριλαμβανομένης της αναδημιουργίας της ως μία επανεκκίνηση με πρωταγωνιστή τον Εντ Χελμς το 2013, τον Ιανουάριο του 2021 ανακοινώθηκε επισήμως ότι ο Σεθ ΜακΦάρλαν ανέλαβε να τρέξει το πρότζεκτ, ενώ ο ίδιος εξέφρασε το ενδιαφέρον του να προσλάβει τον Νίσον για τον βασικό ρόλο.

Παρόλο που ο ΜακΦάρλαν προσλήφθηκε για να σκηνοθετήσει την ταινία, αντικαταστάθηκε από τον Σάφερ. Ο Νίσον πράγματι επιλέχθηκε για τον κεντρικό ρόλο, ενώ η Άντερσον προσλήφθηκε τον Απρίλιο του 2024 και το υπόλοιπο καστ συμπληρώθηκε τον επόμενο μήνα.

Οι «Τρελές Σφαίρες» έκαναν πρεμιέρα στο SVA Theater στο Μανχάταν στις 18 Ιουλίου 2025 και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους από την Paramount Pictures στη 1 Αυγούστου 2025. Η ταινία έλαβε θετικά σχόλια από τους κριτικούς, κάτι που δεν είναι και το πιο σύνηθες σε τέτοιου είδους εγχειρήματα στη μεγάλη οθόνη.

Διαβάστε επίσης:

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα του – «Περνάγαμε ωραία»

Miley Cyrus: Η τραγουδίστρια έγινε το πρώτο πρόσωπο στην ιστορία του οίκου Maison Margiela (photos)

Η Αν Χάθαγουεϊ αυτοσαρκάζεται μετά τη viral τούμπα της – «Ακόμα πέφτω για εσάς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos croxi 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό το Σάββατο με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι – 40άρια αμέσως μετά, λένε οι μετεωρολόγοι

serbia milu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Δύο στα δύο» για την Σερβία στο… ρελαντί, 80-69 την Πορτογαλία

erdogan netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης: Καλεί όλες τις χώρες να διακόψουν τις εμπορικές και στρατιωτικές τους σχέσεις με το Ισραήλ και κάνει λόγο για γενοκτονία στη Γάζα

witkoff 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στο… Politico τα «ρίχνει» ο Λευκός Οίκος για τον Γουίτκοφ: «Επιχείρηση ξένης επιρροής» λέει ο Βανς

troxaio patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε γιαγιά και την εγγονή της – Νεκρή η γυναίκα, τραυματίστηκε η 8χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 23:42
kairos croxi 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό το Σάββατο με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι – 40άρια αμέσως μετά, λένε οι μετεωρολόγοι

serbia milu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Δύο στα δύο» για την Σερβία στο… ρελαντί, 80-69 την Πορτογαλία

erdogan netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης: Καλεί όλες τις χώρες να διακόψουν τις εμπορικές και στρατιωτικές τους σχέσεις με το Ισραήλ και κάνει λόγο για γενοκτονία στη Γάζα

1 / 3