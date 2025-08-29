«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον – Δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι

Μπουρλότο έβαλε στο διεθνές gossip δημοσίευμα του TMZ για τη σχέση του Λίαμ Νίσον με την Πάμελα Άντερσον.

Μπορεί άπαντες να θαύμασαν το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, όμως η αλήθεια φαίνεται πώς είναι τελείως διαφορετική, καθώς το εν λόγω μέσο υποστηρίζει πως πρόκειται για ένα διαφημιστικό κόλπο που έστησαν οι ομάδες δημοσίων σχέσεων των δύο ηθοποιών σε συνεργασία με τη Paramount για εμπορικούς λόγους, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Τρελές Σφαίρες» (The Naked Gun).

#EXCLUSIVE Pamela Anderson and Liam Neeson 'Relationship' Was PR Stunt From Start 💔 https://t.co/bbrQDRFWjf pic.twitter.com/4pscnA7lfR — TMZ (@TMZ) August 29, 2025

Το TMZ ισχυρίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί δεν συναντήθηκαν από όταν σταμάτησαν τα γυρίσματα τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και την έναρξη της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας, περίπου έναν χρόνο αργότερα.



Μάλιστα, στο πλαίσιο του «κόλπου» αναφέρει ότι η Πάμελα Άντερσον είπε ότι έφτιαχνε μάφιν και ψωμί για τον Λίαμ Νίσον, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος σε συνεντεύξεις πριν την πρεμιέρα της ταινίας.



Παράλληλα, αναφέρει ότι οι δύο ηθοποιοί δεν δείπνησαν ποτέ μόνοι τους και πώς πάντα έτρωγαν μαζί με άλλα άτομο, σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους ρομαντισμός.



Πάντως, το TMZ επικοινώνησε με εκπροσώπους των δύο ηθοποιών, οι οποίοι όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν απαντήσει.

Η ταινία «The Naked Gun»

Οι «Τρελές Σφαίρες» του 2025 είναι σε σκηνοθεσία του Ακίβα Σάφερ, ο οποίος έγραψε το σενάριο σε συνεργασία με τον Νταν Γκρέγκορ και τον Νταγκ Μαντ.

Αποτελεί legacy sequel του «Τρελές Σφαίρες 33⅓: Η Τελευταία Προσβολή» του 1994 και την τέταρτη ταινία στη σειρά με τον ομώνυμο τίτλο, στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο Λέσλι Νίλσεν.

Η νέα ταινία έχει τον Λίαμ Νίσον στον κεντρικό ρόλο, πλαισιωμένο από τους Πάμελα Άντερσον, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Κέβιν Ντουράντ και Ντάνι Χιούστον. Η πλοκή ακολουθεί τον γιο του υπαστυνόμου Φρανκ Ντρεμπιν, ο οποίος πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του.

THE NAKED GUN was SO GOOD.



It's non-stop blink and you miss it jokes & it never tries to be anything more than really fucking funny.



I know you're tempted to wait and catch this one at home, but trust me – you don't remember how good it feels to see a real comedy in a theater. pic.twitter.com/CjnqFxmxAD August 1, 2025

Μια τέταρτη ταινία «Τρελές Σφαίρες» είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2009, ως sequel προορισμένο για την τηλεόραση με πρωταγωνιστή τον Λέσλι Νίλσεν, ενώ ο Άλαν Σπένσερ είχε αναλάβει να γράψει την ταινία. Ωστόσο, το εγχείρημα ακυρώθηκε, λόγω της αποχώρησης του τελευταίου.

Μετά από αρκετά χρόνια δυσκολιών με την παραγωγή της ταινίας, συμπεριλαμβανομένης της αναδημιουργίας της ως μία επανεκκίνηση με πρωταγωνιστή τον Εντ Χελμς το 2013, τον Ιανουάριο του 2021 ανακοινώθηκε επισήμως ότι ο Σεθ ΜακΦάρλαν ανέλαβε να τρέξει το πρότζεκτ, ενώ ο ίδιος εξέφρασε το ενδιαφέρον του να προσλάβει τον Νίσον για τον βασικό ρόλο.

‘THE NAKED GUN’ opens with $17M domestically, one of the biggest openings for a comedy this decade.



Read our review: https://t.co/AuEsYGXaP8 pic.twitter.com/caoU3zf7lJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 3, 2025

Παρόλο που ο ΜακΦάρλαν προσλήφθηκε για να σκηνοθετήσει την ταινία, αντικαταστάθηκε από τον Σάφερ. Ο Νίσον πράγματι επιλέχθηκε για τον κεντρικό ρόλο, ενώ η Άντερσον προσλήφθηκε τον Απρίλιο του 2024 και το υπόλοιπο καστ συμπληρώθηκε τον επόμενο μήνα.

Οι «Τρελές Σφαίρες» έκαναν πρεμιέρα στο SVA Theater στο Μανχάταν στις 18 Ιουλίου 2025 και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους από την Paramount Pictures στη 1 Αυγούστου 2025. Η ταινία έλαβε θετικά σχόλια από τους κριτικούς, κάτι που δεν είναι και το πιο σύνηθες σε τέτοιου είδους εγχειρήματα στη μεγάλη οθόνη.

