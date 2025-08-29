Το χιούμορ της έδειξε η Αν Χάθαγουεϊ αντιδρώντας στην επική τούμπα στα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada».

Η 42χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη τη στιγμή που σκόνταψε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας όταν έσπασε το τακούνι της και σωριάστηκε στο έδαφος.

Το βίντεο με την πτώση της έκανε τον γύρο του διαδικτύου και η ίδια δεν το άφησε ασχολίαστο. Σε ανάρτησή της, ένωσε με τη διαδικασία του μοντάζ τη νέα πτώση της με μία παλαιότερη από την ταινία «Το ημερολόγιο μίας πριγκίπισσας» γράφοντας με διάθεση για αυτοσαρκασμό: «Είκοσι χρόνια μετά, ακόμα πέφτω για εσάς».

