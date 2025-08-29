search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 18:41

Η Αν Χάθαγουεϊ αυτοσαρκάζεται μετά τη viral τούμπα της – «Ακόμα πέφτω για εσάς»

29.08.2025 18:41
xathagouei-new

Το χιούμορ της έδειξε η Αν Χάθαγουεϊ αντιδρώντας στην επική τούμπα στα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada».

Η 42χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη τη στιγμή που σκόνταψε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας όταν έσπασε το τακούνι της και σωριάστηκε στο έδαφος.

Το βίντεο με την πτώση της έκανε τον γύρο του διαδικτύου και η ίδια δεν το άφησε ασχολίαστο. Σε ανάρτησή της, ένωσε με τη διαδικασία του μοντάζ τη νέα πτώση της με μία παλαιότερη από την ταινία «Το ημερολόγιο μίας πριγκίπισσας» γράφοντας με διάθεση για αυτοσαρκασμό: «Είκοσι χρόνια μετά, ακόμα πέφτω για εσάς».

Διαβάστε επίσης:

Selena Gomez: Στο Μεξικό με τις φιλες της, λίγο πριν τον γάμο

Η Kim Kardashian κυνηγάει το όνειρο της – ‘Εδωσε εξετάσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνια

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου – «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
labros-konstantaras_1306_1460-820_new
LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα του – «Περνάγαμε ωραία»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

TSAK-MORE-816X465px-n (1)
ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» σε  προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:51
labros-konstantaras_1306_1460-820_new
LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα του – «Περνάγαμε ωραία»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

TSAK-MORE-816X465px-n (1)
ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» σε  προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

1 / 3