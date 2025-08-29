search
29.08.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 12:15

Η Kim Kardashian κυνηγάει το όνειρο της – ‘Εδωσε εξετάσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνια

Η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε εξετάσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας και αγωνιά μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Όπως αναφέρει το αποκλειστικό δημοσίευμα του «TMZ», η διάσημη τηλεπερσόνα συμμετείχε στις εξετάσεις στα τέλη Ιουλίου.

Πρόκειται για μια διαδικασία διάρκειας δύο ημερών, που περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις ανάπτυξης διάρκειας μίας ώρας η καθεμία, μία πρακτική εξέταση 90 λεπτών και 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Όσον αφορά τις πιθανότητες επιτυχίας, η εξέταση για την απόκτηση άδειας δικηγόρου στην Καλιφόρνια είναι μία από τις πιο δύσκολες στη χώρα, με ποσοστό επιτυχίας για την εξέταση του Ιουλίου 2024 να ανέρχεται στο 53,8%.

Η Kim και οι άλλοι αγωνιώδεις υποψήφιοι θα λάβουν τα αποτελέσματα στις 7 Νοεμβρίου.

Οι εξετάσεις διεξάγονται συνήθως σε μεγάλο συνεδριακό κέντρο, ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Κιμ Καρντάσιαν δεν εξετάστηκε μαζί με το πλήθος.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρχε ειδική πρόβλεψη για την εξέταση με επιτηρητές σε πιο ιδιωτικό περιβάλλον, κάτι που φαίνεται πως ίσχυσε και στην περίπτωσή της.

Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, η Kim, η οποία δεν σπούδασε ποτέ στη Νομική, έπρεπε να περάσει τις προκατάρκτικές εξετάσεις για δικηγόρους, κάτι που κατάφερε στην τέταρτη προσπάθειά της τον Δεκέμβριο του 2021.

Επίσης, εργάστηκε για 6 χρόνια ως ασκούμενη, μια άλλη προϋπόθεση για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για δικηγόρους, και ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στις 21 Μαΐου 2025.

