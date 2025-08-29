search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 09:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 08:31

Σκιά του εαυτού του ο Mickey Rourke, αγνώριστος σε σπάνια εμφάνιση (photos)

29.08.2025 08:31
MickeyRourke22
αρχείου AP

Ο Μίκι Ρουρκ εμφανίστηκε αγνώριστος σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, λίγους μήνες μετά την εξαναγκαστική αποχώρηση του από το «Celebrity Big Brother UK» εξαιτίας επιθετικής συμπεριφοράς και ομοφοβικών σχολίων.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η Page Six, ο 72χρονος ηθοποιός εθεάθη στις 11 Αυγούστου να βγαίνει από το σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς για να μιλήσει με υπάλληλο συνεργείου απεντόμωσης.

Ο άλλοτε πυγμάχος και σταρ του κινηματογράφου φορούσε μια γκρι ζακέτα με φερμουάρ ανοιχτή, χωρίς μπλούζα από μέσα, πράσινο παντελόνι και αθλητικά παπούτσια. Εμφανίστηκε ατημέλητος, με γκρίζα μαλλιά και ένα ασημένιο μενταγιόν κρατώντας μια λευκή χάρτινη σακούλα.

Η εικόνα του Μίκι Ρουρκ, που τη δεκαετία του ’80 έγινε παγκόσμιο sex symbol με την ταινία «9 1/2 εβδομάδες» δίπλα στην Κιμ Μπάσιντζερ, έρχεται μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή του από το ριάλιτι, όπου είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με συμπαίκτες του. Ο ηθοποιός είχε προκαλέσει αντιδράσεις με σχόλια προς τη JoJo Siwa για τον σεξουαλικό της προσανατολισμό, ενώ είχε μπει σε κόντρα και με τον Chris Hughes.

Παρά τις συγγνώμες που ζήτησε στη συνέχεια, δηλώνοντας ότι ξεπέρασε τα όρια και ότι είναι σε διαδικασία βελτίωσης, οι παραγωγοί του «Celebrity Big Brother UK» ανακοίνωσαν ότι αποχώρησε οριστικά λόγω απαράδεκτης συμπεριφοράς.

Διαβάστε επίσης:

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα πάει στο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ – Μετά την υπόθεση με τον Μπαλντόνι «πάγωσαν» οι σχέσεις τους

Τέιλορ Σουίφτ: Η ανακοίνωση του αρραβώνα της προκάλεσε άνοδο μετοχών στη Wall Street

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rachel_makri_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ραχήλ Μακρή: Τα νύχια, η… ταξικότητα της ομορφιάς και ο… Κυριάκος Μητσοτάκης

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Kαρδίτσα: Δύο ακόμη κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων

stallone_ipolito
ΣΙΝΕΜΑ

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Rocky» γίνεται ταινία – Στον ρόλο του Sylvester Stallone ο… ολόιδιος Anthony Ippolito (photos/video)

gerapetritis_fidan_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοτουρκικά: Νέες προκλήσεις από Φιντάν και άμεση αντίδραση από την Αθήνα

podosfaira_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδόσφαιρο: Μεγάλη βραδιά για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Σήμερα η κλήρωση για Europa και Conference

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 09:55
rachel_makri_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ραχήλ Μακρή: Τα νύχια, η… ταξικότητα της ομορφιάς και ο… Κυριάκος Μητσοτάκης

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Kαρδίτσα: Δύο ακόμη κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων

stallone_ipolito
ΣΙΝΕΜΑ

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Rocky» γίνεται ταινία – Στον ρόλο του Sylvester Stallone ο… ολόιδιος Anthony Ippolito (photos/video)

1 / 3