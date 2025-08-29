Σκιά του εαυτού του ο Mickey Rourke, αγνώριστος σε σπάνια εμφάνιση (photos)

Ο Μίκι Ρουρκ εμφανίστηκε αγνώριστος σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, λίγους μήνες μετά την εξαναγκαστική αποχώρηση του από το «Celebrity Big Brother UK» εξαιτίας επιθετικής συμπεριφοράς και ομοφοβικών σχολίων.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η Page Six, ο 72χρονος ηθοποιός εθεάθη στις 11 Αυγούστου να βγαίνει από το σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς για να μιλήσει με υπάλληλο συνεργείου απεντόμωσης.

Ο άλλοτε πυγμάχος και σταρ του κινηματογράφου φορούσε μια γκρι ζακέτα με φερμουάρ ανοιχτή, χωρίς μπλούζα από μέσα, πράσινο παντελόνι και αθλητικά παπούτσια. Εμφανίστηκε ατημέλητος, με γκρίζα μαλλιά και ένα ασημένιο μενταγιόν κρατώντας μια λευκή χάρτινη σακούλα.

Mickey Rourke was a shadow of his former self as he emerged from his Beverly Hills home in a rare public sighting. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/1YhJfE1uAl — Page Six (@PageSix) August 27, 2025

Η εικόνα του Μίκι Ρουρκ, που τη δεκαετία του ’80 έγινε παγκόσμιο sex symbol με την ταινία «9 1/2 εβδομάδες» δίπλα στην Κιμ Μπάσιντζερ, έρχεται μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή του από το ριάλιτι, όπου είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με συμπαίκτες του. Ο ηθοποιός είχε προκαλέσει αντιδράσεις με σχόλια προς τη JoJo Siwa για τον σεξουαλικό της προσανατολισμό, ενώ είχε μπει σε κόντρα και με τον Chris Hughes.

Παρά τις συγγνώμες που ζήτησε στη συνέχεια, δηλώνοντας ότι ξεπέρασε τα όρια και ότι είναι σε διαδικασία βελτίωσης, οι παραγωγοί του «Celebrity Big Brother UK» ανακοίνωσαν ότι αποχώρησε οριστικά λόγω απαράδεκτης συμπεριφοράς.

