Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

Τράβηξαν τα βλέμματα οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας, όπου περπάτησαν στο κόκκινο χαλί όλο χάρη και χαμόγελα.
Ο σταρ του Χόλιγουντ και η δικηγόρος σύζυγός του εμφανίστηκαν ευδιάθετοι, λαμπεροί και κομψοί στο event της ιταλικής πόλης, παρά την έντονη φημολογία για την υγεία του ηθοποιού, που ακύρωσε μια συνέντευξη Τύπου για το «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach), ενώ δεν παρευρέθηκε σε δείπνο με τους συντελεστές.
Μάλιστα, ο γόης του σινεμά δεν παρέλειψε να κάνει και ένα χειροφίλημα στη σύζυγό του, με την οποία έχουν κλείσει ήδη αρκετά χρόνια γάμου.
Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί και με τους συντελεστές της ταινίας Jay Kelly, που συμμετέχει στο φεστιβάλ.
Η ταινία «Jay Kelly» αναμένεται στην οθόνη στις 5 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί έναν «διάσημο κινηματογραφικό αστέρα (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του (Σάντλερ) που ξεκινούν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ταξίδι στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.
Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους Ράιλι Κίου (Riley Keough), Γκρέις Έντουαρντς (Grace Edwards), Στέισι Κιτς (Stacy Keach), Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Τζος Χάμιλτον (Josh Hamilton) καθώς και τον Βρετανό κωμικό Λένι Χένρι (Lenny Henry).
