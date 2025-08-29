Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

Τράβηξαν τα βλέμματα οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας, όπου περπάτησαν στο κόκκινο χαλί όλο χάρη και χαμόγελα.

George Clooney beams next to wife Amal at the Venice Film Festival premiere of "Jay Kelly" after skipping press conference due to illness. pic.twitter.com/Islha51Pks August 28, 2025

Ο σταρ του Χόλιγουντ και η δικηγόρος σύζυγός του εμφανίστηκαν ευδιάθετοι, λαμπεροί και κομψοί στο event της ιταλικής πόλης, παρά την έντονη φημολογία για την υγεία του ηθοποιού, που ακύρωσε μια συνέντευξη Τύπου για το «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach), ενώ δεν παρευρέθηκε σε δείπνο με τους συντελεστές.

Μάλιστα, ο γόης του σινεμά δεν παρέλειψε να κάνει και ένα χειροφίλημα στη σύζυγό του, με την οποία έχουν κλείσει ήδη αρκετά χρόνια γάμου.

Elegance love it ladies and gentlemen Aman and George Clooney in Venice gorgeous pic.twitter.com/M3oFJrOwtN — Meche10 ✈️🌎 (@Meche0410) August 28, 2025

Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί και με τους συντελεστές της ταινίας Jay Kelly, που συμμετέχει στο φεστιβάλ.

Η ταινία «Jay Kelly» αναμένεται στην οθόνη στις 5 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί έναν «διάσημο κινηματογραφικό αστέρα (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του (Σάντλερ) που ξεκινούν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ταξίδι στην Ευρώπη.

George Clooney, un artista dalle mille anime, capace di rendere carismatico ogni personaggio che interpreta 💫



"Jay Kelly" segna la prima, ma significativa collaborazione tra lui e Noah Baumbach, che durante la scrittura del film ha pensato fin da subito a Clooney per la parte… pic.twitter.com/cbWDpzdAXx August 28, 2025

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

#Venezia82 📽 George Clooney is having a midlife crises in Noah Baumbauch's comedy "Jay Kelly", a portrait of an aging movie star. Also starring Adam Sandler & Greta Gerwig!! Read our Venice review here… 😊 👇https://t.co/WVsKKbCzBb — CinemaForever.net | Films don't end here! (@CinemaForever) August 28, 2025

Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους Ράιλι Κίου (Riley Keough), Γκρέις Έντουαρντς (Grace Edwards), Στέισι Κιτς (Stacy Keach), Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Τζος Χάμιλτον (Josh Hamilton) καθώς και τον Βρετανό κωμικό Λένι Χένρι (Lenny Henry).

