search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 01:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 00:47

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

29.08.2025 00:47
clooney allmoydin venetia – new

Τράβηξαν τα βλέμματα οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας, όπου περπάτησαν στο κόκκινο χαλί όλο χάρη και χαμόγελα.

Ο σταρ του Χόλιγουντ και η δικηγόρος σύζυγός του εμφανίστηκαν ευδιάθετοι, λαμπεροί και κομψοί στο event της ιταλικής πόλης, παρά την έντονη φημολογία για την υγεία του ηθοποιού, που ακύρωσε μια συνέντευξη Τύπου για το «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach), ενώ δεν παρευρέθηκε σε δείπνο με τους συντελεστές.

Μάλιστα, ο γόης του σινεμά δεν παρέλειψε να κάνει και ένα χειροφίλημα στη σύζυγό του, με την οποία έχουν κλείσει ήδη αρκετά χρόνια γάμου.

Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί και με τους συντελεστές της ταινίας Jay Kelly, που συμμετέχει στο φεστιβάλ.

Η ταινία «Jay Kelly» αναμένεται στην οθόνη στις 5 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί έναν «διάσημο κινηματογραφικό αστέρα (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του (Σάντλερ) που ξεκινούν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ταξίδι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους Ράιλι Κίου (Riley Keough), Γκρέις Έντουαρντς (Grace Edwards), Στέισι Κιτς (Stacy Keach), Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Τζος Χάμιλτον (Josh Hamilton) καθώς και τον Βρετανό κωμικό Λένι Χένρι (Lenny Henry).

Διαβάστε επίσης:

Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα πάει στο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ – Μετά την υπόθεση με τον Μπαλντόνι «πάγωσαν» οι σχέσεις τους

Τέιλορ Σουίφτ: Η ανακοίνωση του αρραβώνα της προκάλεσε άνοδο μετοχών στη Wall Street

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Λονδίνο για τα βραβεία WellChild – Η ιδιαιτέρως συμβολική ημερομηνία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mali 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Τζιχαντιστές παίρνουν τον έλεγχο στρατηγικής τοποθεσίας

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

macron stratigos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη από τον επικεφαλής του γαλλικού στρατού: Κινδυνεύει να γίνει «κυνηγημένο ζώο» αν δε σκληρύνει τη στάση της

swif – lively 66- new
LIFESTYLE

Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα πάει στο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ – Μετά την υπόθεση με τον Μπαλντόνι «πάγωσαν» οι σχέσεις τους

sakkari us open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με επιβλητική εμφάνιση στις «32» η Σάκκαρη, 2-0 την Μπόνταρ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 01:00
mali 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Τζιχαντιστές παίρνουν τον έλεγχο στρατηγικής τοποθεσίας

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

macron stratigos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη από τον επικεφαλής του γαλλικού στρατού: Κινδυνεύει να γίνει «κυνηγημένο ζώο» αν δε σκληρύνει τη στάση της

1 / 3