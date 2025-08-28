search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 01:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 23:49

Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα πάει στο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ – Μετά την υπόθεση με τον Μπαλντόνι «πάγωσαν» οι σχέσεις τους

28.08.2025 23:49
swif – lively 66- new

Το τέλος μιας φιλίας σηματοδοτεί η απόφαση της Μπλέικ Λάιβλι να μην παραστεί στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ, μετά την εμπλοκή της τραγουδίστριας στη δικαστική διαμάχη της ηθοποιού με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends with Us», Τζάστιν Μπαλντόνι.

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον τους που μίλησε στη DailyMail, η Μπλέικ Λάιβλι δεν έχει επικοινωνήσει με την Τέιλορ Σουίφτ μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι και δεν σκοπεύει να το κάνει. «Δεν επικοινώνησε και ούτε πρόκειται να το κάνει. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τι νόημα θα είχε να επικοινωνήσει τώρα; Δεν έχει κανένα νόημα. Η Μπλέικ Λάιβλι έχει πιο σημαντικά ζητήματα να ασχοληθεί», δήλωσε.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι η ηθοποιός δεν σκέφτεται την Τέιλορ Σουίφτ ή τον αρραβώνα της, καθώς επικεντρώνεται στη δική της ζωή και τις νομικές υποθέσεις της. «Δεν υπάρχει το “θα είναι ή δεν θα είναι”. Απλά δεν θα είναι. Το ξέρει αυτό. Και δεν νομίζω να θέλει να μιλήσει ιδιαίτερα για αυτό», σημείωσε.

Η φιλία τους είχε κλονιστεί τον Ιανουάριο, όταν ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατέθεσε αγωγή 400 εκατ. δολαρίων εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και του δημοσιογράφου τους, κατηγορώντας τους για δυσφήμιση και εκβιασμό. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, είχαν παρουσιαστεί μηνύματα της Μπλέικ Λάιβλι που ανέφεραν μεταξύ άλλων την Τέιλορ Σουίφτ ως «έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες» της.

Παρά τη διαμάχη και τη διακοπή επικοινωνίας με την Μπλέικ Λάιβλι, η Τέιλορ Σουίφτ ζει την ευτυχία της με τον αρραβωνιαστικό της. Η τραγουδίστρια και ο σταρ των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, με ανάρτηση στο Instagram. «Η δασκάλα των αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Διαβάστε επίσης:

Τέιλορ Σουίφτ: Η ανακοίνωση του αρραβώνα της προκάλεσε άνοδο μετοχών στη Wall Street

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Λονδίνο για τα βραβεία WellChild – Η ιδιαιτέρως συμβολική ημερομηνία

Η Cardi B κατηγορείται για επίθεση και βιαιοπραγία μέσα σε ιατρείο – «Με έφτυσε και με γρατζούνισε στο πρόσωπο» λέει η καταγγέλλουσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mali 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Τζιχαντιστές παίρνουν τον έλεγχο στρατηγικής τοποθεσίας

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

macron stratigos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη από τον επικεφαλής του γαλλικού στρατού: Κινδυνεύει να γίνει «κυνηγημένο ζώο» αν δε σκληρύνει τη στάση της

swif – lively 66- new
LIFESTYLE

Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα πάει στο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ – Μετά την υπόθεση με τον Μπαλντόνι «πάγωσαν» οι σχέσεις τους

sakkari us open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με επιβλητική εμφάνιση στις «32» η Σάκκαρη, 2-0 την Μπόνταρ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 01:00
mali 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Τζιχαντιστές παίρνουν τον έλεγχο στρατηγικής τοποθεσίας

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

macron stratigos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη από τον επικεφαλής του γαλλικού στρατού: Κινδυνεύει να γίνει «κυνηγημένο ζώο» αν δε σκληρύνει τη στάση της

1 / 3