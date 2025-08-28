Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Λονδίνο για τα βραβεία WellChild – Η ιδιαιτέρως συμβολική ημερομηνία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρίγκιπας Χάρι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα για να παραστεί στην 20ή τελετή απονομής των βραβείων WellChild, όπως ανακοίνωσε η φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει παιδιά με σοβαρές ασθένειες.
Θα είναι η πρώτη επίσκεψη του δούκα στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Απρίλιο, όταν είχε παραστεί σε ακρόαση στο Λονδίνο για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειάς του στη χώρα.
Στη συνέχεια έδωσε μια συνέντευξη στο BBC, όπου δήλωσε ότι θα «ήθελε πολύ μια συμφιλίωση» με την βασιλική οικογένεια.
Τα βραβεία, με την υποστήριξη της GSK, θα λάβουν χώρα στο Λονδίνο στις 8 Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή είναι ιδιαίτερα συμβολική, καθώς συμπίπτει με την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β‘. Πριν από τρία χρόνια, ο πρίγκιπας Χάρι επρόκειτο να παραστεί στην τελετή, αλλά την ακύρωσε αφού η βασιλική οικογένεια έσπευσε στο Μπαλμόραλ για να είναι με τη βασίλισσα. Το επόμενο έτος, επέστρεψε στα βραβεία, την παραμονή της επετείου της και απέτισε έναν τρυφερό φόρο τιμής στη γιαγιά του.
Ο δούκας του Σάσεξ, ο οποίος είναι προστάτης της φιλανθρωπικής οργάνωσης εδώ και 17 χρόνια, θα απονείμει βραβείο και θα εκφωνήσει ομιλία.
«Είναι πάντα μεγάλη τιμή για μένα να παρευρίσκομαι στα βραβεία του WellChild και να συναντώ τα απίστευτα παιδιά, τις οικογένειες και τους ειδικούς που μας εμπνέουν όλους με τη δύναμη και το πνεύμα τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρίγκιπας Χάρι.
«Εδώ και 20 χρόνια, αυτά τα βραβεία αναδεικνύουν το θάρρος των νέων ανθρώπων που ζουν με σύνθετες ανάγκες υγείας και ρίχνουν φως στους αφοσιωμένους φροντιστές που τους υποστηρίζουν σε κάθε βήμα. Οι ιστορίες τους, μας θυμίζουν τη δύναμη της αλληλεγγύης, της σύνδεσης και της κοινότητας», πρόσθεσε.
