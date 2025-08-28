Melania Trump: Η πρόταση του Vanity Fair που απέρριψε «γελώντας» – Γιατί απείλησαν με παραίτηση εργαζόμενοι του περιοδικού

Η Μελάνια Τραμπ δεν έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον για την πρόταση του Vanity Fair να κοσμήσει το εξώφυλλό του, όπως αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της Page Six.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στη Μελάνια, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ γέλασε όταν έλαβε το αίτημα τον Ιούλιο και το απέρριψε αμέσως: «Δεν έχει χρόνο να κάθεται σε φωτογραφίσεις. Οι προτεραιότητές της ως Πρώτη Κυρία είναι πολύ πιο σημαντικές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν την αξίζουν έτσι κι αλλιώς».

Όπως αναφέρει η Page Six, o νέος διευθυντής σύνταξης του περιοδικού, Μαρκ Γκουιντούτσι, προσπάθησε να την πείσει, όμως όταν οι εργαζόμενοι πληροφορήθηκαν την πιθανή συνεργασία, απείλησαν ότι θα παραιτηθούν. «Αν τη βάλει στο εξώφυλλο, οι μισοί συντάκτες θα φύγουν, το εγγυώμαι», δήλωσε ένας editor στη Daily Mail.

Άλλος συντάκτης, σε πιο οργισμένο ύφος, είπε: «Θα βγω από την καταραμένη πόρτα και οι μισοί θα με ακολουθήσουν. Ακόμα κι αν πρέπει να δουλέψω ταμίας σε σούπερ μάρκετ, θα το κάνω. Αυτό με αρρωσταίνει».

Η Μελάνια Τραμπ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο της Condé Nast, που κατηγορείται ότι την αγνόησε επιδεικτικά, με την Άννα Γουίντουρ να την αποκλείει από το Vogue, ενώ άλλες Πρώτες Κυρίες είχαν επανειλημμένα «τιμηθεί» με εξώφυλλα. Ωστόσο, όπως θποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, η Μελάνια δεν έχει ανάγκη τέτοιου είδους αναγνώριση.

Αντίθετα, σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι απασχολημένη με τις δικές της πρωτοβουλίες: το πρόγραμμα «Fostering the Future» για την υποστήριξη παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες, το «Be Best» κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού και της κρίσης οπιοειδών, ενώ στήριξε και το «Take It Down Act», που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να αφαιρούν μη συναινετικές προσωπικές εικόνες.

Η Μελάνια σε εξώφυλλο του 2017

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μελάνια Τραμπ πρόσφατα ανέλαβε ηγετικό ρόλο στο «Presidential Artificial Intelligence Challenge» για να εμπνεύσει τα παιδιά να ασχοληθούν με την τεχνητή νοημοσύνη. Η πηγή υπενθυμίζει μάλιστα ότι κατά τις πρόσφατες ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, η Μελάνια έγραψε προσωπική επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία ο Τραμπ παρέδωσε ο ίδιος. Παράλληλα, εργάζεται πάνω σε ντοκιμαντέρ για το Amazon, συγγράφει τα απομνημονεύματά της και ετοιμάζει audiobook με τεχνητή νοημοσύνη. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η πηγή: «Είναι πολύ παραπάνω από το να κάνει (εξώφυλλο για) το Vanity Fair. Έχει τις προτεραιότητές της ξεκάθαρες».

